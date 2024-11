Roubo de mais de 1 km de cabos de trem no Rio de Janeiro causa caos no transporte

Na madrugada deste domingo, um incidente impactante atingiu a malha ferroviária metropolitana do Rio de Janeiro. Criminosos subtraíram aproximadamente 1,2 quilômetros de cabos da rede aérea nas proximidades da estação Barros Filho, localizada na zona norte da cidade. O ato criminoso gerou um prejuízo financeiro significativo para a SuperVia, concessionária responsável pela administração do sistema ferroviário do estado, que estima perdas em torno de R$ 300 mil.

Além das implicações financeiras, o furto trouxe sérios inconvenientes aos usuários dos serviços ferroviários. A SuperVia relatou que os passageiros que utilizam o ramal Belford Roxo enfrentaram atrasos adicionais em suas viagens. Para seguir até o centro da cidade, os passageiros necessitam realizar uma troca de trem na estação Madureira, agravando ainda mais o tempo de deslocamento.

Em nota oficial, a SuperVia expressou seu pesar pelos transtornos causados e destacou que as medidas tomadas são indispensáveis para que sua equipe técnica possa proceder com os reparos necessários. Contudo, a empresa ainda não conseguiu estabelecer um prazo para a normalização completa dos serviços, citando preocupações contínuas com a segurança no local do ocorrido. A concessionária enfatizou que a segurança é um princípio inalienável e que todas as ações possíveis estão sendo implementadas para proteger tanto seus clientes quanto seus colaboradores. Como consequência do incidente, aproximadamente 1.500 passageiros — cerca de um terço do fluxo habitual do ramal afetado — deixaram de utilizar os trens.