Roteiros culturais de baixo custo e experiências locais em SP, RJ e BA

As férias de verão chegaram, e a CCR Mobilidade, responsável pelos negócios de mobilidade urbana do Grupo CCR em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, oferece opções de transporte que combinam segurança, conforto e agilidade. Seja para turistas ou moradores locais em busca de programas diferentes para aproveitar o período de recesso e férias, a empresa facilita o acesso a roteiros culturais de baixo custo, proporcionando uma experiência local autêntica e tranquila.

Salvador: Metrô como porta de entrada para a cultura baiana

Na capital da Bahia, o metrô conecta visitantes a atrações icônicas como o Centro Histórico, o Dique do Tororó e as praias de Itapuã e Porto da Barra. Com operação integrada ao aeroporto e à rodoviária, os turistas podem contar com agilidade e segurança para explorar eventos como o Carnaval e o Festival de Verão. O Mapa Turístico da CCR Metrô Bahia, disponível online, facilita a descoberta de atrações próximas às estações.

Rio de Janeiro: Uma viagem pela história no VLT

No Rio de Janeiro, o VLT é a melhor opção para quem deseja visitar o Boulevard Olímpico, o Museu do Amanhã, a Confeitaria Colombo e teatros no Centro. Com tarifas acessíveis e trajeto integrado a pontos turísticos históricos, o VLT oferece uma experiência cultural única sem o transtorno do trânsito.

São Paulo: Descubra a cidade de bicicleta e transporte público

Em São Paulo, as linhas da ViaQuatro e ViaMobilidade oferecem integração com ciclovias e parques como o Ibirapuera e o Villa-Lobos. Ciclistas podem aproveitar bicicletários em diversas estações e transporte multimodal para pedalar pela cidade. As ciclofaixas de lazer, disponíveis aos domingos e feriados, conectam atrações culturais e áreas verdes, permitindo um passeio saudável e econômico.