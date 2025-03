Rosana Valle entra para a lista das 10 mulheres mais votadas do Brasil nas eleições de 2024

Candidata a prefeita de Santos-SP no último pleito municipal, a deputada federal Rosana Valle (PL) integra a lista das 10 mulheres mais votadas no Brasil em 2024. Nas eleições do ano passado, a liberal levou a cidade, uma das maiores do estado, para o segundo turno, algo que não acontecia em 25 anos de disputa ao Executivo. Elaborado por Rafael Blener, especialista em Estratégia e Marketing Político, o levantamento “Mulheres Líderes: As 10 Mais Votadas no Brasil” abarca outras representantes femininas de relevo da Política nacional, como Cristina Graeml (PMB), Rosiane Modesto de Oliveira (União Brasil), Maria Thereza Paschoal de Moraes (Progressistas) e Tabata Amaral (PSB).

Em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, a parlamentar do PL concorreu pela primeira vez ao Executivo no ano passado. Disputou com a máquina um dos maiores orçamentos do estado paulista: R$ 5,5 bilhões. Cidade natal de Rosana e seu reduto eleitoral, Santos a concedeu no primeiro turno, exercido em 6/10, 99.999 votos. Quebrou-se, já ali, uma hegemonia de mais de 25 anos, já que o município de 429,5 mil habitantes definiu, neste hiato, a disputa pelo Palácio “José Bonifácio” sempre em primeiro turno, e elegendo, inclusive, o mesmo grupo político.

Já na segunda etapa de votação em 2024, ocorrida em 27/10, a congressista obteve 46,63% dos sufrágios válidos para a Prefeitura, alcançando históricos 103.592 votos – sendo a única mulher do PL do Brasil a ter recall suficiente para compor o ranking de representatividade feminina nas urnas em 2024.

De acordo com Rosana, apesar de não ter alcançado, desta vez, a vitória – a diferença entre a liberal e o prefeito reeleito foi de apenas 14.970 votos -, seu grupo político saiu fortalecido da disputa, com quatro vereadores eleitos e com discurso azeitado para os próximos pleitos, que tem como base os valores e os princípios da Direita, eficiência governamental e redução de custos da máquina pública:

“Há quase 30 anos, Santos não tinha segundo turno. Com uma campanha limpa, propositiva e que tinha à frente lideranças multiplicadoras, conseguimos um resultado histórico, com uma votação expressiva e deixando claro para os santistas que nosso trabalho é permanente. Temos compromisso com o Brasil, com o estado de São Paulo, com a Baixada Santista e o Vale do Ribeira”, analisa a liberal, que também é presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo.

Nas eleições de 2024, Rosana liderou a coligação “Santos Valle Muito Mais”, composta, também, por MDB, Mobiliza e PRD. Na vice, estava o ex-vereador emedebista Sadao Nakai. No total, o arco partidário contou com 88 candidatos ao Legislativo.

Ranking

O ranking “Mulheres Líderes: As 10 Mais Votadas no Brasil em 2024” é liderado pela deputada federal Tabata Amaral (PSB), que disputou a Prefeitura de São Paulo-SP e conquistou 605.552 votos. Na sequência, vem Cristina Graeml (PMB), com 390.254 sufrágios de Curitiba-PR, e Maria do Rosário (PT), com 254.128 votos em Porto Alegre-RS.

O levantamento ainda abarca Adriane Barbosa Nogueira Lopes (Progressistas) e Rosiane Modesto de Oliveira (União Brasil), de Campo Grande-MS; Marília Aparecida Campos (PT), de Contagem-MG; Natália Bastos Bonavides (PT), de Natal-RN; Adriana Sauthier Accorsi (PT), de Goiânia-GO; e Maria Thereza Paschoal de Moraes (Progressistas), de Londrina-PR.