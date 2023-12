Rosana Valle empossa presidentes do PL Mulher da Baixada Santista 

A presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo, deputada federal Rosana Valle (PL-SP), empossou nesse sábado (2/12) as presidentes do PL Mulher da Baixada Santista. Abrigado no Hotel Comfort, em Santos-SP, o evento marcou o início de uma nova fase da ala feminina do partido na região. O objetivo da sigla é aumentar de forma significativa sua representatividade a partir do pleito eleitoral de 2024.

A cerimônia reuniu mais de 400 pessoas, incluindo líderes femininas da Baixada Santista e representantes do PL Mulher de outras regiões do estado, como o da Capital Paulista, presidido pela influenciadora digital Sandra Sant’ana. A comentarista política Zoe Matínez, que também integra o PL Mulher Paulistano, estava entre os presentes ao encontro.

Na solenidade, Rosana parabenizou as novas presidentes das Executivas Municipais do PL Mulher da Baixada Santista e lembrou que as recém-empossadas terão a missão de engajar e filiar novas lideranças na região, já visando as eleições de 2024:

“Estamos assumindo um compromisso com a Baixada Santista, para elevar o número de representantes, tanto no Poder Legislativo quanto no Executivo, a partir de 2025. Nos últimos meses, desenvolvemos uma série de atividades e de capacitação, nas mais diversas áreas da Política, para que as novas filiadas cheguem qualificadas e competitivas no pleito eleitoral do ano que vem”.

Na oportunidade, a presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo ainda compartilhou a expectativa do partido de eleger um maior número de vereadoras, de vice-prefeitas e de prefeitas em 2024.

Posse PL Mulher Baixada Santista (Divulgação)

No evento desse sábado, foram empossadas presidentes do PL Mulher da Baixada Santista Lucília Goulart Cerqueira Camargo Barbosa, de Bertioga-SP; Célia Antero da Rocha, de Cubatão-SP; Letícia Capitelli do Rosário, do Guarujá-SP; Helena Bento de Oliveira Santiago Prado, de Itanhaém-SP; Sandra Regina Madureira, de Peruíbe-SP; Mabell Magalhães, de Praia Grande-SP; Célia Regina Gonçalves Fugazza, de Santos-SP; e Michelle Santos Tizziani, de São Vicente-SP.

Rosana finalizou o evento lembrando que a composição das Executivas Municipais da ala feminina do PL em todo o estado tem o aval da presidente Nacional do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro:

“Michele vê a capital paulista, a Baixada Santista e outras regiões do estado de São Paulo como importantes polos para fomentar uma maior participação das mulheres na Política. Estamos montando um time de qualidade, com lideranças competentes e aguerridas, para ocuparmos o espaço que merecemos no pleito do ano que vem”, comemorou a parlamentar, que está em seu segundo mandato no Congresso Nacional.

No próximo sábado (9/12), Rosana estará em Campos do Jordão-SP para a cerimônia de posse das Executivas Municipais do PL Mulher do Vale do Paraíba.