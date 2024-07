Rosana Valle empossa mais 17 mulheres para presidirem ala feminina do PL em cidades paulistas

A presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo, deputada federal Rosana Valle (PL-SP), empossou mais 17 presidentes da ala feminina do partido de cidades do interior e da região metropolitana do estado de São Paulo. Realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), nesse sábado (6/7), o evento de posse reuniu cerca de 500 pessoas e marcou mais um passo de fortalecimento do PL Mulher em solo bandeirante.

Durante a cerimônia, foi reiterada a importância de, no pleito eleitoral deste ano, o partido eleger o maior número de vereadoras, de vice-prefeitas e de prefeitas no estado e no Brasil.

Para tanto, o PL, há meses, tem trabalhado sua base feminina, que ganhou ainda mais força com a chegada da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à Presidência do PL Mulher Nacional. O número de filiadas em todo o País aumentou em mais de 370%, desde que a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assumiu os trabalhos da ala feminina da sigla, segundo cálculos do Diretório Nacional.

São Paulo é estratégico neste processo. Em maio do ano passado, Rosana assumiu a Presidência do PL Mulher do estado e, desde então, tem peneirado lideranças femininas em diferentes cidades para que organizem e fortaleçam seus redutos.

Nesse sábado, a bolsonarista empossou 17 mulheres como presidentes de Diretórios da ala feminina do partido de municípios da região metropolitana e do interior paulista. Anteriormente, a deputada federal já havia dado posse a presidentes do PL Mulher da Baixada Santista, do ABC Paulista, do Vale do Paraíba e de demais cidades interioranas.

A composição das Executivas Municipais do PL Mulher em todo o estado de São Paulo conta com o aval de Michelle Bolsonaro:

“A confiança depositada em nós pela Michelle [Bolsonaro] nos motiva a ocupar cada vez mais espaços e a fazer a diferença nas eleições deste ano”, reforçou Rosana.

Nesse sábado, foram empossadas as presidentes do PL Mulher de Araras-SP, Luciane Pinheiro; de Bocaina-SP, Camila Santos; de Conchal-SP, Larissa Barbosa Leal Schwartz; de Itapecerica da Serra-SP, Rubia Renata Fabre; de Itapetininga-SP, Janaína Gimenes; de Itu-SP, Isa Cabral; de Monte Azul Paulista-SP, Karina Bossi Fioreze; de Monte Mor-SP, Priscila Aparecida Florentino da Silva; e de Parapuã-SP, Andréia Maria Silva Duarte.

Também assumiram a ala feminina do partido em suas respectivas cidades: Carla Janaina Cendretti, de Queluz-SP; Néia Garcia, de Rio Claro-SP; Vanessa Stocco Botam, de Rio das Pedras-SP; Maria Aparecida Rabello, de São Carlos-SP; Valéria Fioravante, de São José do Rio Pardo-SP; Eli Salgueiro, de Socorro-SP; Bárbara Prieto, de Sorocaba-SP; e Renata Moraes, de Votorantim-SP.