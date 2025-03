Ronaldo Caiado diz apoiar anistia e que não comparecerá ao ato de Bolsonaro no domingo (16)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do partido União Brasil, anunciou na última quinta-feira, 13, que não participará da manifestação programada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, marcada para ocorrer em Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo domingo, 16. A manifestação visa apoiar a proposta de anistia aos envolvidos nos eventos do dia 8 de janeiro de 2023.

Em suas declarações, Caiado enfatizou que estará focado em mobilizar colegas governadores de outros estados. “Estarei viajando mais e me dedicando a aumentar minha visibilidade política. O principal desafio identificado nas pesquisas é o meu baixo reconhecimento”, afirmou, referindo-se ao cenário eleitoral de 2026.

O governador destacou que foi um dos primeiros a defender a ideia da anistia, argumentando que “um verdadeiro líder deve possuir um espírito de estadista”. Ele citou o exemplo do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que solicitou anistia após ser alvo de um golpe para permitir que o país seguisse adiante e realizasse a construção de Brasília. “Devemos nos concentrar em problemas mais significativos do que simplesmente punir atos golpistas”, declarou Caiado durante um evento da organização Todos pela Educação em São Paulo.

Com vistas à sua pré-candidatura à presidência, Caiado acredita que sua condição de desconhecimento entre os eleitores goianos é uma barreira significativa. “Meu estado é pequeno e eu ainda não acumulei muitos votos”, comentou.

Sobre sua aliança com o cantor Gusttavo Lima, frequentemente mencionado como um possível vice em sua chapa presidencial, Caiado revelou que os dois mantêm uma amizade antiga e planejam viajar juntos para discutir questões da política nacional. Contudo, segundo o governador, Lima decidiu não tomar uma decisão sobre essa possibilidade neste ano.

O governador também se mostrou cauteloso quanto à definição de um único nome representando a direita nas próximas eleições. Ele ressaltou a importância da união entre diversas lideranças e mencionou Pablo Marçal, influenciador digital atualmente inelegível pela Justiça Eleitoral de São Paulo, como uma figura relevante nesse contexto.

Vale ressaltar que Caiado também enfrenta questões legais; ele foi considerado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TER-GO) devido a alegações de abuso de poder político durante as eleições municipais de 2024. Essa decisão está sujeita a recursos tanto no TRE quanto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).