Rommanel lança a coleção Cápsula do Tempo: uma viagem entre passado, presente e futuro

A Rommanel, referência no mercado de joias banhadas a Ouro 18k e Prata Maciça 925, apresenta sua mais aguardada coleção do ano, ‘Cápsula do Tempo’, com 167 novas peças, uma verdadeira homenagem à história e inovação, celebrando a elegância atemporal e os conceitos futuristas que se entrelaçam no design exclusivo da marca.

Com 126 itens em Ouro 18k e 41 em Prata 925, a coleção se destaca por sua multifacetada composição, incluindo 45 anéis, 66 brincos, 12 colares, 35 pingentes e 9 pulseiras, traduzindo a união de três épocas: o passado, com detalhes artesanais e pedras sofisticadas; o presente, com formas minimalistas e urbanas; e o futuro, com designs inovadores para um público visionário

Dividida em seis linhas exclusivas, cada uma traz uma abordagem única para o conceito de atemporalidade e inovação da coleção:

Linha Essenciais : Peças minimalistas e elegantes, como anéis finos, pulseiras com pingentes de golfinho, brincos de argolas e tornozeleiras com símbolos atemporais, perfeitas para o dia a dia com um toque moderno.

Linha Eternos: Joias que celebram a tradição e a fé, com pérolas, cruzes, medalhas e símbolos de proteção, como Nossa Senhora Aparecida. Destaque para anéis com zircônias e pulseiras com medalhas dos 10 mandamentos.

Linha Amores : Joias românticas com corações, borboletas e símbolos de amor eterno. Inclui maxi pingentes, anéis de coração, berloques e peças exclusivas como o anel de coração com cristal vermelho, celebrando o amor e a conexão entre gerações.

Linha Alternativa : Joias ousadas e modernas, com pingente Cápsula, brincos texturizados e anéis geométricos. Elementos em rhodium negro destacam o estilo único e a originalidade.

Linha Futurista : Design inovador com pingentes de ampulheta, brinco de círculos vazados e maxi anéis geométricos. Peças ajustáveis e personalizáveis, como o brinco pêndulo com fios customizáveis, trazem o futuro para o presente.

Linha Vanguarda: Joias luxuosas com cristais retangulares e zircônias, incluindo brincos, pingentes e pulseiras com cristais verdes. Detalhes refinados e acabamentos de alta joalheria, como rhodium sobre as zircônias, conferem um toque elegante e sofisticado.

Inspirada pela transição do escuro para a claridade, a coleção Cápsula do Tempo também aposta no tom futurista do roxo azulado, simbolizando o espírito transformador do presente e a imersão no mundo digital e no metaverso. Para acompanhar essa experiência, a Rommanel adota uma estratégia “phygital”, oferecendo ao público uma vivência única, tanto no ambiente físico, quanto digital, com conteúdo interativo, animações em 3D e vitrines temáticas nas lojas.

Com a Cápsula do Tempo, a Rommanel marca o ano de 2025 com uma coleção que vai além das expectativas, conectando gerações, sentimentos e tendências em cada detalhe.