Rommanel lança nova coleção inspirada em Mufasa: O Rei Leão em parceria com a Disney

A Rommanel, renomada marca de joias banhadas a Ouro 18K e Prata Maciça 925, anuncia o lançamento de sua mais nova coleção inspirada no aguardado filme Mufasa: O Rei Leão, que estreia nas grandes telas na semana do Natal. Em parceria com a Disney, a coleção traz peças exclusivas que celebram a força e a majestade do leão que simboliza liderança, coragem e a importância do legado familiar.

Com design 3D inovador, a coleção traz anéis, brincos e pingentes que capturam a essência do personagem Mufasa, exaltando sua realeza e espírito indomável. As peças banhadas em Ouro 18K e Prata Maciça 925 realçam a sofisticação e o brilho de quem deseja carregar consigo um pedaço da imponência do Rei Leão.

A coleção inclui, ainda, broches com o design do Rei Leão em 3D e com a inscrição do nome Mufasa vazada no verso de todas as joias, conferindo um toque único e poderoso a cada peça. Ideal para quem busca um visual ousado e marcante, as peças são verdadeiros símbolos de liderança e força, perfeitas para quem deseja destacar-se com elegância.

Além disso, a Rommanel surpreende mais uma vez com embalagens especiais e exclusivas para a coleção, proporcionando uma experiência única e memorável aos seus clientes.

Com seu olhar atento ao universo do entretenimento e sempre alinhada ao que o público consome, a Rommanel tem se consolidado como uma marca inovadora, capaz de traduzir a magia do cinema em joias que encantam. A coleção Mufasa: O Rei Leão tem tudo para ser mais um sucesso, acompanhando o êxito das últimas parcerias da marca com a Disney, como a coleção inspirada em Divertida Mente 2, que conquistou o público com suas peças únicas e emocionantes.

Sobre a Rommanel:

Fundada em 1986 pelos visionários Antonio Carlos Martins, atual CEO da empresa, e Antonio Carlos Manchon, a Rommanel é referência no mercado de joias banhadas a Ouro 18K e Prata maciça 925. Com um portfólio vasto e diversificado com mais de 3.000 modelos de joias, a marca oferece alta qualidade e design inovador, conquistando clientes ao redor do mundo. São mais de 300 pontos de venda e uma equipe dedicada de cerca de 600 colaboradores diretos e 3.500 indiretos, no Brasil, Estados Unidos e em mais de 15 países.

A Rommanel continua a ser uma das maiores e mais respeitadas marcas de joias, oferecendo produtos que unem tradição e inovação para todos que buscam luxo acessível e duradouro.