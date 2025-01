Romero inicia 2025 em busca de espaço no ataque no Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista inicia sua trajetória no Campeonato Paulista de 2025 nesta quinta-feira, 16 de janeiro, ao enfrentar o RB Bragantino fora de casa, às 19h30. Sob a orientação do técnico Ramón Díaz, a equipe irá apresentar um elenco alternativo para esta partida inaugural. Neste contexto, Ángel Romero se destaca como um jogador essencial, marcando sua oitava temporada no clube.

Reconhecido como o atleta mais experiente do atual plantel corintiano, além de ser o principal artilheiro da Neo Química Arena, Romero desfruta de um carinho especial por parte da torcida. No entanto, sua titularidade ainda não é garantida, especialmente após uma temporada anterior em que o Corinthians encerrou com um ataque promissor composto por Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro.

A intensa concorrência interna requer que Romero busque novas formas de se afirmar na equipe. Em uma coletiva realizada na quarta-feira, 15 de janeiro, o paraguaio expressou seu entendimento sobre a situação: “No ano passado, o Memphis e o Yuri foram muito eficazes na marcação de gols, e isso dificultou minha inclusão no time titular. Continuarei focado em meu trabalho, treinando intensamente e mantendo a performance que sempre apresentei ao longo dos anos. Embora não esteja presente nas listas de ‘time ideal’, sou eu quem decide meu próprio destino.”

Romero também compartilhou suas ambições individuais para a nova temporada: “Todos desejam estar em campo, e eu vou me esforçar ao máximo para alcançar essa meta. Meus números em 2024 foram positivos, com 16 gols e nove assistências (incluindo jogos pela seleção e amistosos), e pretendo superá-los.”

Embora suas aspirações pessoais sejam importantes, o atacante enfatiza que seu foco permanece na coletividade. Com a saída do lateral Fagner para o Cruzeiro, Romero assume agora uma função ainda mais proeminente como líder da equipe em 2025. Sua bagagem acumulada no futebol brasileiro e as experiências vividas com a camisa alvinegra conferem-lhe um papel de destaque dentro do elenco.

“Meu maior desejo é ver o Corinthians conquistar títulos, independentemente de quem esteja em campo. Se alguém me disser que o Corinthians será campeão e eu não participarei da partida, aceitarei essa realidade,” concluiu Romero, reafirmando seu compromisso em contribuir para o sucesso do clube do Parque São Jorge.