Romário relembra sua conquista como Melhor Jogador do Mundo e outros momentos da carreira

No dia 30 de janeiro de 1995, o futebol brasileiro vivenciou um marco significativo: pela primeira vez, um jogador do Brasil foi agraciado com o título de Melhor Jogador do Mundo. Romário, que se destacou na conquista da Copa do Mundo de 1994, não apenas se tornou ícone da Seleção Brasileira, mas também brilhou intensamente no Barcelona durante esse período. Em entrevista ao portal ge, o ex-atacante relembra essa conquista pessoal e os momentos inesquecíveis da sua carreira.

“Sem dúvida alguma (foi o melhor ano da minha carreira). O ano de 1994 será sempre inesquecível para mim. Ele marcou minha vida não apenas pela Copa do Mundo, mas também pelo título de melhor jogador e pelas atuações no Barcelona. Foi um ano realmente especial”, declarou Romário.

O prêmio foi concedido pela FIFA, que contou com a votação de 71 treinadores para determinar o vencedor. Romário obteve impressionantes 346 pontos, superando em 246 pontos seu colega de clube, Stoichkov, que havia sido laureado com a Bola de Ouro da revista France Football no mês anterior. Este prêmio passaria a considerar jogadores não europeus apenas a partir do ano seguinte.

“Receber um prêmio dessa magnitude é extremamente significativo. Sempre tive plena consciência de que era o melhor, mas em relação ao Stoichkov, com quem ainda mantenho uma grande amizade, minha reação foi menos intensa do que seria normalmente” comentou Romário sobre sua percepção da Bola de Ouro em 1994.

Além de relembrar 1994, Romário citou outro momento marcante em sua trajetória: em 2000, atuando pelo Vasco, ele alcançou a impressionante marca de 73 gols em 74 partidas e foi reconhecido como o melhor jogador da América e do Campeonato Brasileiro.

A conquista da Copa do Mundo foi essencial para consolidar Romário como o melhor jogador do mundo. Entretanto, sua trajetória na UEFA Champions League teve um amargo episódio: a derrota para o Milan na final da competição europeia.

“A temporada poderia ter sido ainda mais memorável se tivéssemos conquistado a final contra o Milan. Perdemos por 4 a 0, e nada funcionou bem naquele dia. Era uma quarta-feira; havíamos acabado de ser campeões espanhóis no sábado e a equipe estava um pouco descontraída devido às comemorações. Estávamos torcendo pelo Deportivo La Coruña, que empatou um jogo crucial nos últimos minutos”, relembrou Romário sobre aquele momento difícil.

Dois meses após a dolorosa derrota na Champions League, Romário encontrou novamente alguns dos adversários daquela partida na final da Copa do Mundo contra a Itália. Os jogadores Maldini, Albertini, Donadoni e Massaro haviam sido rivais na decisão da Champions e agora defendiam a Azzurra.

“Era uma verdadeira revanche para nós. A Seleção Brasileira chegou aos Estados Unidos preparada para conquistar o título mundial. Eu tinha plena consciência da responsabilidade que tinha e da pressão sobre aquela geração. Saí do Brasil determinado a ser o melhor e acreditava que seria culpado caso não conseguisse”, afirmou Romário.

Outra história interessante sobre Romário é a famosa anedota envolvendo Johan Cruyff e uma viagem ao Carnaval carioca. O episódio gerou muitos questionamentos ao longo dos anos.

“As pessoas confundem as datas com o Carnaval. Cruyff havia liberado todos por quatro dias, mas eu sabia que não conseguiria ir ao Brasil e voltar nesse tempo. Então fizemos um acordo: se eu marcasse dois gols e o time estivesse ganhando, ele me daria mais quatro dias. Fiz os gols rapidamente e saí correndo para trocar de roupa” , explicou Romário sobre essa situação inusitada.

Romário destacou Johan Cruyff como seu melhor treinador ao longo da carreira, mencionando apenas Joel Santana em igual consideração.