Romário destaca legado de Gabigol no Flamengo e prevê retorno triunfal

Em meio às especulações sobre o futuro de Gabigol, Romário, lendário ex-atacante do Flamengo, se manifestou em uma web série sobre a carreira do jogador no clube carioca. A produção, intitulada “Até o Fim”, foi lançada no novo canal de Gabigol no YouTube, oferecendo um olhar detalhado sobre sua trajetória.

Romário, que marcou 204 gols pelo Flamengo e é considerado um dos maiores ídolos do clube, destacou a importância de Gabigol para a história rubro-negra. Em suas palavras, o atual atacante ocupa uma posição de destaque entre os maiores ídolos do Flamengo, embora não tenha revelado quem seriam os outros dois que completariam seu pódio pessoal.

“Gabriel viveu momentos no Flamengo que poucos jogadores tiveram. Eu mesmo não experimentei esse tipo de reconhecimento durante minha passagem. O Flamengo tem muitos ídolos ao longo de sua história, mas acredito que Gabriel está entre os três principais que já vestiram essa camisa tão icônica no futebol mundial”, afirmou Romário.

A passagem de Gabigol pelo Flamengo desde 2019 inclui números impressionantes: 307 jogos, 160 gols e 13 títulos, entre eles duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros. Essa performance coloca o atacante em pé de igualdade com lendas como Zico e Júnior em termos de conquistas.

Romário defendeu Gabigol das críticas recentes e expressou confiança em um possível retorno ao clube: “Nos últimos anos as coisas não foram tão bem dentro de campo, mas isso é normal. Ele é um nome de peso, sempre haverá cobranças. No entanto, ele sai do Flamengo com dignidade e acredito que essa história ainda terá novos capítulos.”

A despedida oficial de Gabigol do Flamengo está marcada para o próximo domingo contra o Vitória no Maracanã. Contudo, segundo Romário, este pode não ser um adeus definitivo, mas apenas um até logo na brilhante relação entre jogador e clube.