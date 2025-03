Romário provoca antes de Argentina x Brasil

O tetracampeão Romário esquentou o clima do clássico entre Argentina e Brasil, que acontece nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, casa do River Plate (ARG).

O Baixinho compartilhou uma postagem provocativa aos argentinos com a frase “F*da-se eles”. A manifestação no Instagram ainda apontou o jogo desta noite como o “maior clássico do futebol mundial”.

A manifestação acontece após polêmica declaração do atacante Raphinha em entrevista a Romário. No bate-papo, publicado pelo canal do tetracampeão no YouTube, o jogador do Barcelona prometeu gol contra os atuais campeões do mundo e concordou quando perguntado -“Porrada neles?” “Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver de ser”.

DORIVAL E SCALONI AMENIZARAM FALA DE RAPHINHA

“É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. Vamos buscar jogar futebol. Estamos indo jogar contra a seleção campeã do Mundo e da Copa América. A equipe que mais venceu nos últimos anos. Respeitando em todas as decisões, sendo respeitados, com certeza. Entendendo que uma partida de futebol é resolvida dentro de campo”, disse Dorival Jr, técnico da seleção brasileira.

“Não me aprofundei sobre a declaração, mas sei mais ou menos o que me comentaram. É um Argentina x Brasil, sempre é um jogo importante, mas é um jogo de futebol. Recordo a imagem da final da Copa América de 2021, Messi e Neymar sentados na escada do Maracanã. Essa é a imagem que temos que lembrar a todo. O melhor jogador e possivelmente o segundo melhor jogador do mundo juntos e sendo amigos. É a imagem que temos que enviar a todos. São 90 minutos, um jogo dentro de campo que todos querem ganhar. Todos temos um conhecido ou um amigo brasileiro, joguei com um montão e me dei muito bem com eles, não temos motivos para passar daí. E não vai passar daí”, disse Lionel Scaloni, técnico da Argentina.