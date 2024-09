ROG.e transforma o Rio de Janeiro na capital da energia em setembro

Entre os dias 23 e 26 de setembro, o Rio de Janeiro será a capital global da energia com a realização da ROG.e 2024, um dos maiores eventos do setor no mundo, que ocorrerá no Boulevard Olímpico, na maior ocupação na região. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), a conferência deverá receber mais de 70 mil visitantes de 65 países, incluindo lideranças do setor, autoridades, investidores, acadêmicos e outros públicos. Ela contará com oito pavilhões, mais de 550 expositores e sete eventos paralelos.

A ROG.e, anteriormente conhecida como Rio Oil & Gas, passou por um rebranding com o objetivo de refletir a evolução do setor, valorizar o passado e projetar o futuro em uma plataforma que é, simultaneamente, carioca e global. Além disso, o evento será um espaço para Conectar Energias. “Em um período de evolução energética, buscamos criar um ambiente de diálogo e proporcionar sinergias entre as fontes renováveis, as novas tecnologias verdes e os combustíveis fósseis. Acreditamos que essa diversidade será a base da nossa matriz energética nas próximas décadas e será essencial para garantir a segurança energética de nosso país”, analisa Roberto Ardenghy, presidente do IBP. O executivo ainda indica que a ROG.e 2024 promoverá oportunidades para geração de negócios, networking e desenvolvimento de novas ideias com foco no futuro do setor.

Dentre as novidades, estão os novos eixos temáticos do Congresso – Soluções de Baixo Carbono, Pessoas, Cultura e Sociedade e Financiabilidade da Transição – além da participação de grandes nomes internacionais na programação e um comitê organizador e técnico mais diverso e plural, alinhado aos temas mais relevantes e atuais como diversidade, ESG, tecnologia e inovação.

Congresso

Cada dia da ROG.2024, que é um evento paralelo do G20, oferecerá oportunidades para debates do mercado de carbono, hidrogênio, upstream, combustíveis, diversidade, evolução energética justa, gás natural, startups, entre outros temas. Uma das participações que iniciarão a manhã do primeiro dia de evento será a “Keynote Session” com Rohit Bhargava, especialista em inovação e tendências, que já inspirou líderes, executivos e CEOs em mais de 30 países.

Rohit é conhecido por suas análises de “pensamento não óbvio”, para mostrar como é possível alcançar tendências e pensar o futuro. É considerado um orador envolvente, inteligente e criativo, além de ser três vezes autor best-seller do Wall Street Journal e ter publicado nove livros. É reconhecido como um dos 100 líderes inovadores em comportamento empresarial.

No Palco Petrobras, ocorrerão painéis sobre temas cruciais para o desenvolvimento socioeconômico nacional e do setor de energia, como a exploração da Margem Equatorial, descarbonização dos setores de transporte e aviação, e os novos padrões de mobilidade e consumo. Também será palco do “Strategic Talks”, onde CEOs de corporações globais de energia comentarão sobre negócios, panorama macroeconômico e melhores práticas de ESG, além do “Diálogos ROG,e”, que analisará o potencial brasileiro de recursos naturais, gestão de conhecimento e desenvolvimento do pré-sal.

Também vão acontecer diálogos com foco nas transições sustentáveis em países em desenvolvimento, fator de recuperação e extensão de vida útil de campos maduros, novas alternativas tecnológicas que visam reduzir emissões, a revolução da inteligência artificial, gargalos para movimentação dos produtos e a pegada de carbono do segmento de gás natural.

A programação já tem confirmados nomes como Magda Chambriard, Presidente da Petrobras; Haitham al-Ghais, Secretário Geral da OPEC; Anders Opedal, CEO da Equinor; Patrick Pouyanné, CEO da TotalEnergies; Wael Sawan, CEO da Shell; Roberto Monteiro, CEO da PRIO; Wallace Pescarino, Presidente da SLB; Liz Schwarze, VP Global Exploration da Chevron; Gordon Birrell, EVP Production & Operations da bp; e Maiza Goulart, Gerente Executiva do CENPES, entre outros.

Eventos Paralelos

A ROG.e 2024 ainda contará com eventos paralelos, abordando temas como inovação aberta, energias renováveis, biocombustíveis e jovens talentos. O “iUP Innovation Connections” apresentará as mais recentes soluções em inovação e tecnologia do setor, abordando tópicos sobre Capital Humano, Ecossistemas de Inovação, Fronteiras Tecnológicas e Inovação Financeira.

Já a “Arena de Diversidade e Inclusão (DE&I)” será um espaço para discussões, compartilhamento e reflexão sobre os desafios, projetos e boas práticas para tornar a indústria mais diversa e inclusiva.

O “Young Summit”, voltado aos estudantes, jovens profissionais e gestores, promoverá debates sobre liderança e carreira a partir de uma perspectiva multigeracional. A “Arena de Renováveis e Biocombustíveis” será um importante espaço para relacionamento, disseminação de conhecimento e debate sobre avanços tecnológicos e estratégias operacionais dessas fontes.



O “Fórum Onshore” abordará a consolidação e expansão da atividade nas bacias terrestres após a retomada dos investimentos e revitalização do setor. A “Arena de Lubrificantes” apresentará uma oportunidade de maior exposição do insumo à sociedade, destacando realizações e perspectivas no cenário de evolução energética.

Ingressos

Para este ano, o evento oferece diferentes tipos de acesso para proporcionar uma experiência personalizada. São cinco categorias de entradas, que podem ser adquiridas no site oficial:

ROG.e VIP Pass (acesso completo ao evento, incluindo Congresso, Exposição, iUP Innovation Connections e ROG.e Club – área vip da conferência – em todos os dias);

Congresso (entrada nos debates, exposição e eventos paralelos, com exceção do iUP Innovation Connections).

Passaporte da Exposição (participação garantida na exposição e eventos paralelos em todos os dias, com exceção do iUP Innovation Connections);

Passe Diário Exposição (acesso ao dia desejado da exposição);

iUP Innovations Connections (permite acesso ao espaço do iUP, com programação focada em tecnologia e inovação, além de eventos paralelos, sem acesso ao congresso).

Legado

O principal legado da ROG.e 2024 será a reforma do edifício do Theatro Municipal na região portuária, conhecido como Fábrica de Espetáculos, que abrigará o Congresso e as principais discussões sobre o futuro da energia. Estão sendo feitas reformas nos banheiros, restauração de escadas, nivelamento e pintura de piso, manutenção de janelas e instalação de guarda-corpos.

O Armazém Principal também está passando por melhorias como banheiros e uma rampa de acesso ao segundo piso, impermeabilização de estruturas e instalação de elevadores provisórios.

A ROG.e 2024 receberá investimentos de R$ 30 milhões e tem a previsão de gerar mais de seis mil empregos diretos e indiretos. Somente as reformas na Fábrica de Espetáculos e no Armazém Principal receberão investimentos de R$ 2,1 milhões.

A ROG.e 2024 conta com patrocínio da Petrobras, Shell, TotalEnergies, Equinor, Galp, Origem, 3R Petroleum, Enauta, Petronas, Prio, bp, Chevron, ExxonMobil, Modec, Repsol Sinopec Brasil, SBM Offshore, Acelen, Eletrobras, Excelerate Energy, Ipiranga, Bivra, Dell, Nvidia, Naturgy, TechnipFMC, TBG, Trident Energy, ABB, Contrutora Elevação, Compass, Foresea, Huawei, Karoon Energy, OceanPact, Perbras, Subsea7, TAG, Transpetro, Vallourec, Renave, além da participação do Governo Federal.