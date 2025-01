Rodriguinho lança EP Acústico e compartilha detalhes sobre novo livro

O cantor Rodriguinho celebra sua trajetória musical com um projeto intimista que promete emocionar seus fãs, com a estreia marcada para fevereiro em São Paulo.

Reflexões e Experiências no Novo Livro

O cantou compartilhou sobre a inspiração para sua publicação, que traz reflexões sobre sua vivência no Big Brother Brasil e os aprendizados pessoais.

O renomado artista Rodriguinho, um dos principais nomes do pagode brasileiro, inicia uma nova fase em sua carreira com o lançamento de seu mais recente projeto, intitulado “Rodriguinho Acústico”. Este álbum celebra a trajetória do cantor e compositor, apresentando versões acústicas de sucessos que atravessaram gerações. As faixas já podem ser acessadas nas principais plataformas digitais.

O primeiro EP deste projeto contém as músicas “Fica Comigo”, “Leão”, “Meu Querubim” e “Vou Te Procurar”. O artista planeja lançar outros EPs, oferecendo aos fãs um aperitivo do que está por vir na aguardada estreia completa do álbum, marcada para o dia 22 de fevereiro no Teatro Bradesco, em São Paulo.

Rodriguinho descreve essa obra como uma homenagem à sua rica história musical, destacando sua essência e versatilidade através de um formato intimista e emocionante. Em suas palavras: “A ideia é revisitar esses momentos que foram tão importantes na minha vida e na vida dos meus fãs, mas de uma forma nova, mais próxima, mais acústica”.

Os admiradores do cantor podem esperar uma experiência repleta de emoção e nostalgia em cada faixa enquanto aguardam ansiosamente pelo lançamento completo do projeto, que promete ser uma celebração marcante da carreira de Rodriguinho.

Além da música, Rodriguinho também compartilhou novidades sobre seu novo livro, cuja capa foi revelada no dia 16 de abril. A pré-venda já está disponível e a publicação traz reflexões sobre as experiências vividas nos últimos meses, incluindo sua participação no Big Brother Brasil.

“Vivi experiências muito intensas nos últimos meses. O Big Brother Brasil mudou muita coisa pra mim e me fez conectar com pessoas diversas e incríveis. Aprendi sobre os meus erros e acertos… Foi uma oportunidade de me enxergar fora da caixa”, afirmou o artista.

Rodriguinho destacou ainda sua paixão pela escrita: “Eu sou um cara que escreve muito; sempre estou tendo ideias, elaborando letras de músicas ou anotando pensamentos. Isso me fez falta durante o confinamento”. Ele expressou entusiasmo ao mencionar que começou a escrever seu livro assim que deixou a casa do reality show: “Ele está ficando pronto e estou ansioso para dividir com vocês”.