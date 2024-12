Em nova fase, Rodriguinho lança “Rodriguinho Acústico”, turnê que rodará os principais teatros do Brasil

Rodriguinho, um dos nomes mais icônicos do pagode nacional, apresenta seu mais novo projeto: “Rodriguinho Acústico”, uma experiência musical intimista que promete emocionar fãs de todas as gerações. O novo show revisitará sua trajetória de sucesso com versões acústicas de grandes hits que marcaram época, além de trazer algumas surpresas inéditas ao público.

Com estreia marcada para o dia 22 de fevereiro, no Teatro Bradesco, em São Paulo, o projeto dará início a uma turnê nacional que será realizada em teatros, proporcionando um ambiente acolhedor e especial. Este será o ponto de partida para uma jornada musical que reafirma a versatilidade artística de Rodriguinho e sua conexão única com os fãs.

Em nova fase, agora integrando o casting da GRShows, um dos principais escritórios de agenciamento artístico do Brasil, “Rodriguinho Acústico” vem como uma celebração da música e da carreira do cantor, que irá passear por sucessos desde os tempos de Os Travessos até hits marcantes de sua carreira solo. Além disso, o repertório trará músicas que fazem parte da trilha sonora pessoal de Rodriguinho, aquelas que o inspiram longe dos palcos, tornando a experiência ainda mais pessoal e emocionante.

Os ingressos para a estreia já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site uhuul.com.

Prepare-se para uma noite inesquecível, repleta de nostalgia, talento e a energia única de um dos maiores nomes do pagode brasileiro. “Rodriguinho Acústico” é uma experiência que você não pode perder.

RODRIGUINHO – ACÚSTICO

Quando: sábado, 22 de fevereiro de 2025, a partir das 21h

Onde: Teatro Bradesco – Rua Palestra Itália, 500 – 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes

Classificação: Livre

Ingressos: A partir de R$ 60 no site Uhuu.com ou na bilheteria do teatro

Informações: www.teatrobradesco.com.br