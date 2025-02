Rodriguinho é ovacionado e emociona em gravação do projeto “Rodriguinho Acústico”

O cantor Rodriguinho deu mais um passo importante na sua trajetória musical que já soma 37 anos. Na noite de sábado (22), ele subiu no palco do Teatro Bradesco, na zona oeste da capital paulista, para registrar seu novo projeto – “Rodriguinho Acústico”, um sonho antigo do artista.

Esbanjando estilo e carisma, Rodriguinho entregou uma performance que ficou marcada na memória de todos os presentes. O Teatro Bradesco foi o cenário perfeito para o registro deste trabalho, com a plateia acompanhando em êxtase cada momento do show. O cantor, que já é conhecido pela sua energia e presença de palco, conseguiu criar uma atmosfera de proximidade e intimidade com o público, transmitindo a emoção e a sinceridade que são suas marcas registradas.

Durante a gravação, Rodriguinho apresentou medleys com alguns de seus maiores sucessos, como “Adivinha”, “Livre Pra Voar”, “To com Saudade”, “Fugidinha” e outros, em versões inéditas e mais sensíveis, que puderam ser apreciadas em sua essência acústica. A ideia de reunir essas músicas de forma inovadora em medleys trouxe uma nova perspectiva para suas canções, permitindo que o público vivenciasse as faixas de maneira mais intimista e emocionante.

O cantor também aproveitou o momento para homenagear ícones da música brasileira e fazem parte da sua formação musical como “Sapato Velho”, da banda Roupa Nova, que foi o que o fez ter certeza que ele trabalharia com musica. – “Aos 8 anos eu ganhei do meu tio um disco de capa preta que tinha uma jaqueta amarela flutuante. Logo na primeira música me deparo com uma música tão vibrante, que me tocou de uma forma que até hoje eu não sei qual é a próxima música depois dela no disco.” – conta Rodriguinho

Na interpretação de “Metamorfose Ambulante”, de Raul Seixas, Rodriguinho deu um toque da sua própria identidade à clássica canção. Já “Maria, Maria”, de Milton Nascimento, ganhou uma versão que deixou claro o respeito e a admiração do cantor por um dos maiores nomes da MPB. Em um dos momentos dessa grande homenagem, Rodriguinho perguntou se a plateia sabia o significado de “Epitáfio”, e em seguida da explicação ele se entregou para a versão da música originalmente gravada por Titãs.

Além das incríveis performances, o projeto se destacou pela dedicação e cuidado de Rodriguinho com todos os detalhes da produção. O cantor, que assumiu a total responsabilidade pela curadoria do projeto, se envolveu profundamente na criação dos arranjos e na direção do show, fazendo com que cada elemento da gravação refletisse sua visão artística. A escolha do formato acústico foi uma decisão pensada para trazer ainda mais autenticidade à sua música, permitindo que os fãs experimentassem uma nova faceta do cantor e também a realização de um sonho pessoal dele. – “Há muito tempo eu queria fazer um projeto como esse, onde eu pudesse reunir os sucessos que fazem parte da minha carreira como cantor, com canções que me fizeram querer ser cantor. E essas músicas eu nunca gravei e nem cantem pras pessoas ainda. Está sendo incrível poder dividir um pouco da minha história com vocês.” – declarou o cantor.

Um dos assuntos mais comentados foi o estilo de Rodriguinho, que usou todos os looks da uma linha de roupas que ele mesmo desenvolveu, e fazem parte da sia marca. As peças, que misturam elegância e personalidade, ajudaram a criar a atmosfera visual do projeto, tornando o show ainda mais completo e representativo da sua identidade artística. Cada detalhe do figurino foi cuidadosamente escolhido para refletir a essência do cantor, que não se limitou apenas à música, mas também à moda, com sua marca ganhando destaque em um dos momentos mais importantes de sua carreira.

O “Rodriguinho Acústico” é, sem dúvida, um marco na carreira do cantor, que a cada novo projeto reafirma sua importância na música brasileira. Com sua voz única, seu estilo autêntico e sua dedicação à arte, Rodriguinho se consagra mais uma vez como um dos maiores nomes do pagode, encantando gerações de fãs e deixando sua marca registrada na história da música brasileira.