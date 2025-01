Rodriguinho comanda o Show de Quarta com Gaab e Mr. Dan no BBB 25

O tão aguardado Show de Quarta no Big Brother Brasil 25 trouxe uma programação especial nesta quarta-feira, dia 29. O cantor Rodriguinho assumiu o comando da atração musical, acompanhado por seu filho, Gaab, e seu irmão, Mr. Dan.

Em um momento que promete reunir famílias em torno da telinha, Rodriguinho expressou sua felicidade ao retornar ao programa. “Vocês não sabem o prazer que é estar de volta”, declarou o artista, fazendo referência à famosa frase proferida por Gleici Damasceno, vencedora do BBB 18, durante seu retorno de um Paredão falso.

Os sucessos do pagode, como “Livre para Voar” e “Pretexto”, animaram os participantes do reality show, que aproveitaram a apresentação cantando e dançando.

Rodriguinho destaca que voltar ao BBB em um novo papel carrega um significado especial. Ao relembrar sua experiência como participante, ele revela: “Quando eu estava na casa, assistia aos shows no jardim e sonhava em estar naquele palco”.

“Sempre quis tocar lá. No ano passado, eu estava dentro da casa vendo as apresentações dos meus amigos. Agora, vou estar do outro lado, entendendo um pouco do que passa na cabeça dos participantes naquele momento. Vai ser fantástico, estou muito ansioso”, acrescentou o cantor.