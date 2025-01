BBB: Eva atendeu ao Big Fone e ganhou um almoço especial com Renata

No Big Brother Brasil 25, uma nova dinâmica promete agitar a convivência entre os participantes. Na manhã desta quarta-feira (29), Eva atendeu ao Big Fone e recebeu uma proposta intrigante: ela e sua parceira Renata foram agraciadas com um almoço especial. Além disso, tiveram a oportunidade de selecionar mais duas duplas para se juntarem a elas nesta experiência.

As escolhidas para acompanhar as bailarinas foram Delma, Guilherme, Maike e Gabriel, que também farão parte da dinâmica que inclui decisões importantes a serem tomadas durante o evento.

Ao atender ao chamado, Eva escutou atentamente as instruções: “Atenção, preste muita atenção. Você e sua dupla vão ganhar um almoço especial. Escolha duas duplas para acompanhar vocês. Converse com a sua dupla e comunique a decisão de vocês imediatamente”, orientou a voz do Big Fone.

Entretanto, os participantes não têm conhecimento de que este almoço será transmitido em tempo real para todos os outros moradores da casa, permitindo que eles acompanhem cada momento por meio de áudio e vídeo. O apresentador Tadeu Schmidt já havia adiantado ao público, em uma transmissão anterior, que as decisões tomadas durante o almoço impactarão o andamento do jogo.

“E depois disso tudo, essas três duplas vão ter que decidir entre elas quem fica imune”, informou Tadeu, deixando os espectadores ansiosos para ver como essa dinâmica se desenrolará.