BBB 25: Edilberto e Raissa saem com 50,70% dos votos

No segundo Paredão da 25ª edição do Big Brother Brasil, a dupla formada por Edilberto e Raissa foi eliminada com 50,70% dos votos. A saída dos participantes ocorreu em uma votação acirrada, onde disputaram a permanência na casa com os colegas Vitória Strada, Mateus e a dupla Daniele e Diego Hypolito.

Além da eliminação, os números da votação foram revelados, demonstrando a dinâmica da preferência do público. Os detalhes dos percentuais são os seguintes:

Dupla Edilberto e Raissa: Média: 50,70% | Voto Único: 48,21% | Voto Torcida: 53,20%

Média: 50,70% | Voto Único: 48,21% | Voto Torcida: 53,20% Dupla Vitória Strada e Mateus: Média: 43,51% | Voto Único: 42,67% | Voto Torcida: 44,34%

Média: 43,51% | Voto Único: 42,67% | Voto Torcida: 44,34% Dupla Diego e Daniele Hypolito: Média: 5,79% | Voto Único: 9,12% | Voto Torcida: 2,46%

A dupla eliminada é composta por Edilberto, de 42 anos, e sua filha Raissa, de apenas 19. Ambos são artistas circenses naturais da cidade de Ubá, em Minas Gerais. Enquanto Edilberto se apresenta como palhaço, Raissa exibe suas habilidades com bambolês e arqueirismo. Ambos entraram no programa como participantes da categoria Pipoca.

A formação do segundo Paredão foi marcada por estratégias e decisões importantes. Camilla atendeu ao Big Fone e garantiu imunidade para ela e sua irmã Thamiris. As irmãs tiveram a tarefa de indicar uma dupla ao Paredão, excluindo as que já estavam Na Mira do Líder. Elas optaram por Edilberto e Raissa.

Os irmãos Diego e Daniele Hypolito conquistaram o Anjo no último sábado (25) e decidiram imunizar Aline e Vinícius. Por sua vez, Diogo Almeida e Vilma, os Líderes da semana, já haviam colocado três duplas Na Mira do Líder: Vinícius e Aline (que foram imunizados), Camilla e Thamiris (também imunizadas) e Vitória Strada e Mateus (indicados ao Paredão).

A votação no Confessionário resultou em um empate entre as duplas Diego e Daniele Hypolito e Eva e Renata, com quatro votos cada. Os Líderes Diogo Almeida e Vilma exerceram o voto de Minerva e escolheram Diego e Daniele para irem ao Paredão.

Após serem indicados por Thamiris e Camilla após o Big Fone, Edilberto e Raissa puderam utilizar o Contragolpe para puxar Guilherme e Delma para a berlinda. Os quatro duelos foram decididos na Prova Bate e Volta, onde Guilherme e Delma conseguiram escapar do Paredão.