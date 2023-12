Rodrigo Teaser emociona com show mesmo sob chuva mostrando que Michael Jackson é atemporal

Santo André encerrou sua Feira do Natal Solidário com chave de ouro na noite deste domingo (10) com a apresentação do artista Rodrigo Teaser e seu Especial Michael Jackson. Mesmo com uma forte chuva caindo sobre o Paço Municipal, milhares de munícipes prestigiaram a performance em uma noite que marcou a arrecadação de 4,5 toneladas de doações ao longo de três dias de evento.

Feira do Natal Solidário reuniu mais de 40 instituições e diversas atrações ao longo de três dias no Paço Municipal de Santo André (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O frio e a garoa durante os dois primeiros dias da Feira do Natal Solidário haviam mantido parte do público andreense em casa, mas uma breve pausa ao longo da tarde de domingo foi o suficiente para que a data de encerramento superasse a sexta e o sábado em arrecadações. Foi assim que Santo André superou 4,5 toneladas de alimentos não perecíveis doados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade do município, de acordo com Ana Carolina Serra, primeira-dama e deputada estadual.

O artista Rodrigo Teaser encontrou o prefeito Paulo Serra, a primeira-dama e deputada estadual, Ana Carolina Serra e Maria, filha do casal, antes do show (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Carolina esteve ao lado do prefeito, Paulo Serra, e Maria, filha mais velha do casal, para o show de Rodrigo Teaser, intérprete de Michael Jackson que já levou sua homenagem ao Rei do Pop aos quatro cantos do mundo. Paulo afirmou estar muito satisfeito com o resultado do evento, “com a integração da cidade, esse clima de Natal e, principalmente, ajudando quem mais precisa.”

Rodrigo Teaser o legado atemporal de Michael Jackson

Após a passagem de outras atrações pelo palco do paço, como o DJ Domenico Gatto, da rádio Energia 97, a apresentação mais aguardada da noite veio homenagear um dos maiores artistas da história da música pop mundial. As diversas crianças vestidas a caráter não deixam negar — Michael Jackson é um ídolo atemporal, cuja obra atravessa gerações. Fazendo jus a este legado, o paulista de 43 anos, Rodrigo Teaser, assume sua figura icônica com uma performance que emociona aqueles que chegaram a ver Michael em vida e até aqueles que nem chegaram a ser seus contemporâneos.

As vestes, a voz, os trejeitos e — é claro — a dança: todos os elementos que se tornaram marca registrada de Michael Jackson estão presentes no show de Teaser. É notável que o público tenha o recebido no palco sob gritos de aclamação que diziam “Michael, Michael!”, mas é mais ainda perceber que logo eles se transformaram em “Rodrigo, Rodrigo!”. O artista, afinal, possui um estilo de vida inteiramente focado em estar pronto para seus shows. Ele conta que toda alimentação e rotina estão em função de preparar seu corpo e voz para o palco — trabalho e dedicação notáveis que ficam claros a quem o assiste.

O show de Rodrigo Teaser passa por todas as fases da carreira do Rei do Pop, desde o início com o grupo The Jackson 5 (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Ao longo de duas horas, Rodrigo apresentou clássicos que datam desde os primórdios da carreira de Michael, como I Want You Back, do grupo The Jackson 5, até o repertório mais recente do cantor. Não faltaram hits como Smooth Criminal, Beat It e Thriller, ou momentos emocionantes em I’ll Be There ou You Are Not Alone. Durante as canções, Teaser mostrou também os passos lendários criados por Michael — como o moonwalk executado em Billie Jean, um dos pontos mais altos do show, que levou o público andreense à loucura.

Já tendo se apresentado anteriormente em Santo André, Rodrigo disse estar muito feliz em estar de volta em um evento como a Feira do Natal Solidário. Além do benefício social que o evento trás, o artista disse que gosta de eventos gratuitos porque o público que vem o assistir não é obrigado a ficar até o fim — se ele ficar, é porque realmente está gostando. Durante o show, uma forte chuva caiu na cidade e, mesmo assim, os fãs andreenses de Michael Jackson resistiram, mostrando a força do Rei do Pop e do artista cativante que é Rodrigo Teaser.

Veja a seguir galeria com mais fotos deste show.