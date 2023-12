Feira do Natal Solidário começa neste final de semana recebendo doações e trazendo shows a Santo André

A edição de 2023 da Feira do Natal Solidário teve início na noite desta sexta-feira (08) no Paço Municipal de Santo André. Para a abertura oficial do evento, o prefeito Paulo Serra e a primeira-dama, a deputada estadual, Ana Carolina Serra marcaram presença e falaram sobre a importância do evento na arrecadação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade.

Prefeito Paulo Serra, Deputada Ana Carolina Serra, Ana Claudia de Fabris, presidente do Fundo Social de Solidariedade e o vice-prefeito Luis Zacarias (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

“A gente celebra [o Natal] no dia 25 que essa solidariedade, esse amor, a confraternização e essa compaixão com o próximo devem perdurar o ano todo,” declarou Ana Carolina. Ela destaca como os eventos realizados pela prefeitura colaboram com a arrecadação de recursos pelas entidades sociais que são credenciadas para participar do evento. São mais de 40 instituições participantes da Feira do Natal Solidário em 2023.

Acompanhados por Ana Claudia de Fabris, presidente do Fundo Social do município, o prefeito — recém chegado de Dubai, local onde o gestor público participou da COP28, da ONU — e sua esposa visitaram também o ponto de recebimento das doações de alimentos. Embora o ato não seja obrigatório para entrar na feira, recomenda-se, para quem puder, a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Todo o montante arrecadado é destinado para o Banco de Alimentos municipal, sendo encaminhado posteriormente aos munícipes em necessidade.

O trenó do Papai Noel é uma das atrações do Paço Municipal (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Com outras atrações tocando ao longo dos dias, a Feira do Natal Solidário tem como nomes de destaques artistas como o cantor Toni Garrido, vocalista do Cidade Negra, que se apresentou na noite de ontem. Hoje, o destaque é o trio KLB, que se apresenta às 20h. Fechando o evento, Rodrigo Teaser apresenta o Especial Michael Jackson no mesmo horário na noite de domingo.

Santo André na COP28

Além de falar sobre o Natal Solidário, o prefeito Paulo Serra respondeu ao ABCdoABC como foi sua participação na COP28, evento que reúne em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, líderes mundiais para discutir as mudanças climáticas. Recebendo, tipicamente, presidentes, ministros e outras autoridades a nível nacional, foi a primeira vez que o evento abriu a possibilidade da participação de municípios.

Paulo Serra levou para o debate algumas das iniciativas que Santo André já está pondo em prática para se preparar para os desafios impostos pelo clima em mudança e afirma ainda que conheceu novas estratégias que podem ser implementadas por aqui no futuro. Uma delas é a substituição de piscinões por parques, cuja permeabilidade do solo atuaria de maneira semelhante absorvendo a água da chuva, mas, em dias de sol, teriam a função de receber o público.