Rodrigo Manga (Republicanos) é reeleito prefeito de Sorocaba no primeiro turno

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), 44, foi reeleito neste domingo (6) no primeiro turno para comandar a segunda cidade mais populosa do interior de São Paulo pelos próximos quatro anos. É a quarta vitória em quatro eleições disputadas pelo político.

Com 78,3% das urnas apuradas no começo da noite deste domingo (6), Manga obteve 73,9% dos votos válidos neste domingo, conforme dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e derrotou os outros três adversários que estavam na disputa: Danilo Balas (PL), Paulinho do Transporte (PT) e Calebe Henrique (PCO).

Balas, atual deputado estadual, obteve até o mesmo horário 13,3% dos votos, enquanto o candidato do PT havia alcançado 12,6%. Calebe somou 0,21%. Com esses números, a eleição é considerada matematicamente definida.

Depois de ter sido vereador por dois mandatos seguidos (2012-2020), Manga foi eleito no segundo turno em 2020, quando derrotou a então prefeita, Jaqueline Coutinho.

Graduado em marketing, o prefeito reeleito já foi vendedor de veículos e também é missionário da Igreja Mundial do Poder de Deus. Em maio de 2023, lançou um livro onde conta sua trajetória.

Manga disputou sua primeira eleição à Câmara de Sorocaba em 2012, quando tinha 32 anos e foi eleito pelo PP, como o sexto candidato mais votado. Na eleição seguinte, quando estava no DEM (que se fundiu com o PSL para formar o União Brasil), foi o candidato a vereador mais votado e se cacifou para disputar a prefeitura.

Ostentou uma coligação com 11 partidos (Republicanos, PMB, Avante, Mobiliza, Podemos, PSD, DC, União Brasil, PSB, MDB e Solidariedade), enquanto Balas contou com o apoio de PL, PP e PRD, e Paulinho do Transporte teve seis legendas (PT, PC do B, PV, PDT, PSOL e Rede). Calebe, do PCO, não se coligou com nenhuma outra sigla. A chapa de Manga tem como vice-prefeito Fernando Costa (PSD), 72, que já ocupa o cargo atualmente.