Rodrigo Faro retorna à Globo após 17 anos

Rodrigo Faro, aos 51 anos, celebrou sua volta à Rede Globo, quase duas décadas após sua saída da emissora carioca em direção à Record. O retorno ocorre após o encerramento de seu contrato com a emissora paulista, que se concretizou no final de 2024.

O artista está confirmado para uma participação especial na nova temporada do quadro “Batalha do Lip Sync”, que faz parte da programação do “Domingão com Huck”. A convite do apresentador Luciano Huck, Faro expressou sua felicidade em retornar à Globo e não hesitou em aceitar o desafio. “Estava tranquilo em casa, de férias, quando Luciano me ligou e disse: ‘vamos fazer dança gatinho na Globo’. Um telefonema dele, dado o carinho que toda a classe artística tem por ele, é impossível recusar”, comentou Faro sobre a proposta.

A expectativa é alta entre os fãs e colegas de profissão para ver como será essa nova fase na carreira de Faro dentro da emissora que o lançou ao estrelato. Sua participação promete trazer nostalgia e renovar o vínculo com o público que sempre acompanhou seu trabalho.