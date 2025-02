Rodrigo Faro retorna à Globo e brilha em ‘Batalha do Lip Sync’

Rodrigo Faro está de volta à Rede Globo após um hiato de sua passagem pela Record, onde não renovou contrato no final do ano passado. Neste domingo, dia 9, o apresentador vai estrear a nova temporada do quadro “Batalha do Lip Sync” no programa Domingão com Huck, em uma competição que o colocará frente a frente com Luciana Gimenez, uma das principais figuras da RedeTV!. Em suas declarações, Faro expressou confiança: “Me sinto pronto”.

O retorno de Faro à Globo representa um reencontro com suas origens profissionais. O comunicador fez parte do time da emissora entre 1997 e 2008, período em que transitou das novelas para a apresentação de programas de entretenimento. A falta de espaço na programação o levou a aceitar uma proposta da Record, onde assumiu o comando de “O Melhor do Brasil“, substituindo Márcio Garcia entre 2005 e 2014. Agora, Faro retorna à casa que lhe proporcionou grande parte de sua trajetória na televisão, reacendendo a expectativa entre seus admiradores.

Vale destacar que esta não é a primeira vez que Rodrigo Faro aparece no Domingão com Huck desde que Luciano Huck assumiu as rédeas do programa. Em novembro de 2023, ele participou de uma homenagem a Angélica, sua amiga íntima. Curiosamente, na ocasião, ele estava em duas emissoras simultaneamente: na Globo e na Record. A presença de Luciana Gimenez, ainda vinculada à RedeTV!, evidencia a flexibilidade que Huck conseguiu estabelecer na programação da Globo ao convidar talentos de outras emissoras.

A nova edição do “Batalha do Lip Sync” é aguardada com grande expectativa pelo público. No ano anterior, o quadro já havia feito história ao promover um embate memorável entre Xuxa e Angélica, resultando em um empate simbólico que homenageou as trajetórias das duas apresentadoras. A competição entre Faro e Luciana Gimenez promete ser um dos pontos altos da temporada. A confirmação da participação dos dois foi feita pela Globo nesta quarta-feira (5), após um anúncio prévio da colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias.