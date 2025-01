Rodrigo Bocardi enfrentou polêmicas de racismo e machismo antes da demissão na Globo

Rodrigo Bocardi, um nome de destaque na televisão brasileira, foi dispensado da TV Globo após duas décadas de trabalho. A emissora divulgou que a decisão foi tomada devido ao descumprimento de “normas éticas“, mas não revelou detalhes específicos sobre as circunstâncias que levaram à demissão.

Desde 2013, Bocardi comandava o telejornal “Bom Dia São Paulo” e também fazia aparições ao vivo no “Bom Dia Brasil“. Esta era sua segunda passagem pela Globo, tendo trabalhado anteriormente entre 1999 e 2003. Com a saída do jornalista, a vaga de titular foi temporariamente ocupada por Sabina Simonato a partir da sexta-feira (31), justo antes da estreia do novo programa “Bom Dia Sábado“.

Controvérsias durante a carreira

Durante sua trajetória na emissora, Bocardi teve a oportunidade de apresentar diversos programas, como o “SPTV“, o “Jornal Hoje“, e o prestigiado “Jornal Nacional“, além de ter narrado o desfile das escolas de samba de São Paulo em 2023. Embora tenha conquistado uma base fiel de telespectadores, sendo conhecido pela frase “amanhã, dormir até acordar“, ele também se viu no meio de algumas controversas.

A primeira grande polêmica ocorreu em setembro de 2016, quando rumores sobre um desentendimento entre Bocardi e a apresentadora Carla Vilhena começaram a circular. A emissora negou as especulações na época, mas muitos apontavam que ele teria sido um dos fatores que resultaram na saída de Vilhena do “Bom Dia São Paulo” três anos antes.

Especulações sobre os motivos da demissão

A demissão repentina de Rodrigo Bocardi gerou uma onda de especulações e discussões sobre os motivos que levaram à sua saída da Globo. A situação continua a atrair atenção nas redes sociais e nos meios de comunicação, onde diferentes versões sobre o ocorrido estão sendo analisadas.