Rodrigo Bocardi enfrenta processo judicial por acidente de trânsito

Rodrigo Bocardi, de 49 anos, está enfrentando um novo obstáculo em sua vida pessoal e profissional após sua demissão da TV Globo. O ex-apresentador se vê envolvido em um processo judicial decorrente de um acidente automobilístico.

O incidente ocorreu em 2024, quando a Land Rover do jornalista, que estava sendo conduzida por sua esposa, Ana Claudia, colidiu com o veículo de um jovem. Apesar de Ana Claudia ser a motorista no momento da batida, as negociações relacionadas ao acidente foram geridas por Rodrigo Bocardi.

Processo judicial

Após o ocorrido, o jovem envolvido aceitou levar seu carro para uma oficina recomendada por Bocardi. No entanto, complicações surgiram quando a entrega do veículo atrasou, levando o rapaz a tomar a decisão de processar o casal.

Novo capítulo do caso

Após a ação judicial, a Justiça de São Paulo determinou que o veículo fosse consertado e entregue em até cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500 (limitada a R$ 10 mil).

Em ligação anexada ao processo, o comunicador diz que pagaria o orçamento de menor valor, que gostaria de resolver o assunto e que “dinheiro não é problema“.

Este caso representa mais um desafio na vida de Rodrigo Bocardi, que já enfrenta as consequências de sua saída da Globo. A situação destaca como incidentes cotidianos podem se transformar em questões legais complexas e como a gestão de conflitos pode impactar significativamente a reputação pública de figuras conhecidas.