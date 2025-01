Rodrigo Alarcon leva o show “Abre essa porta, eu tô aqui!” ao Sesc Ipiranga 

Nos dias 18 e 19/1, o Sesc Ipiranga recebe show de Rodrigo Alarcon. Acompanhado por sua parceira de composição Niela Moura, na guitarra e direção musical a apresentação traz faixas apreciadas pelo público, como “Apesar de Querer”, “Lado Vazio do Sofá”, “Piquete” e outras do álbum “Rivo III e a Fé”, canções que convidam a plateia a entrar no universo particular das composições de Alarcon.

O show intitulado “Abre essa porta, eu tô aqui” é uma performance musical intimista que cria uma conexão com o público e torna cada noite uma experiência única, além de explorar o universo criativo de Alarcon, enriquecido pela experiência musical de Niela Moura, que traz seu toque único ao som de guitarra diferenciado e arranjos entrelaçados.

Nascido em Sorocaba (SP), Rodrigo Alarcon cresceu em Mogi das Cruzes. Com influências em Maria Bethânia e Gonzaguinha, Alarcon é cantor e compositor e se destaca na Música Popular Brasileira contemporânea. Seu disco de estreia, Rivo III e a Fé, lançado em julho de 2022, entrou na lista dos 50 melhores discos do ano pela APCA – Associação Paulista de Críticos de Arte. Com o “Lado Vazio do Sofá” o artista ganhou visibilidade nacional e hoje já acumula mais 76 milhões de plays em suas canções.

Ficha Técnica:

Rodrigo Alarcon – Violão e Vocais

Niela Moura – Direção Musical, Guitarra e Vocais

Priscila de Sá – Produção Executiva / Produção Artística

Serviço – Música | Rodrigo Alarcon

“Abre essa porta, eu tô aqui”

Dias: 18 e 19/1, sábado às 20h e domingo às 18h00

Teatro. 12 anos.

Duração: 60 minutos.

Valores: R$60,00 (inteira), R$30,00 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$18,00 (credencial plena).

Ingressos: disponíveis no portal, ou presencialmente nas unidades do Sesc São Paulo.

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000