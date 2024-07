Rodovias concedidas receberam mais de 2,5 milhões de veículos durante feriado de 9 de julho

As rodovias concedidas do Estado de São Paulo registraram um movimento intenso durante o feriado de 9 de julho. Foram mais de 2,5 milhões de veículos trafegando pelas principais vias entre os dias 5 e 9 de julho. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) monitorou o fluxo em tempo real e atuou juntamente com as concessionárias para garantir a segurança e fluidez do trânsito, proporcionando aos usuários viagens tranquilas e confortáveis.

“Para garantir a segurança de todos os usuários, considerando o grande fluxo de veículos que circularam durante o período, a Agência e as concessionárias atuaram em conjunto para executar uma operação eficaz nos atendimentos, tanto nas rodovias quanto nas bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs)”, afirmou o diretor-geral interino da ARTESP, Laércio Simões.

MOVIMENTAÇÃO NAS PRINCIPAIS RODOVIAS CONCEDIDAS

Capital e Interior

Mais de 627.275 milhão de veículos circularam no Corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto, trecho administrado pela Ecopistas. Já a ViaOeste registrou aproximadamente 681.132 mil veículos no Sistema Castello-Raposo, enquanto a AutoBAn recebeu cerca de 880mil veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Ida para o Litoral

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), gerido pela concessionária Ecovias, foram mais de 259.490 mil em direção à Baixada Santista. Na Rodovia dos Tamoios (SP-099), importante ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, circularam mais de 122 mil automóveis.

Rodoanel

No trecho Oeste do Rodoanel, operado pela CCR RodoAnel, passaram mais de 1,1 milhão de veículos. Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel, sob gestão da concessionária SPMar, circularam cerca de 659 mil veículos durante o feriado.