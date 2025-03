Rodobens Fest acontece neste sábado nas concessionárias Mercedes-Benz

No próximo sábado, 22 de março, das 10h às 15h, a Rodobens promove mais uma edição do Rodobens Fest em suas concessionárias Mercedes-Benz espalhadas por todo o Brasil. Em celebração ao Mês do Consumidor, os participantes terão acesso a uma série de condições exclusivas para a aquisição de caminhões, além de ofertas especiais em peças, serviços, pneus e óleos lubrificantes.

Desde 2019, o Rodobens Fest se consolidou como um evento essencial para a marca, destacando a excelência no atendimento e a diversidade de soluções oferecidas para o setor de veículos comerciais. A cada edição, o evento reforça o relacionamento com os clientes e demonstra o compromisso da Rodobens em apresentar inovações que atendem às necessidades de transportadores e frotistas. “Além das condições especiais, o Rodobens Fest oferece uma oportunidade única de interagir diretamente com nossos clientes, apresentar as novidades do portfólio e reforçar nosso compromisso com soluções completas para o setor”, afirma Ademir Odoricio, Diretor de Veículos Comerciais da Rodobens.

Durante o dia, os clientes poderão conferir de perto os caminhões Mercedes-Benz disponíveis e contar com a garantia de que a Rodobens cobrirá qualquer oferta da concorrência na compra de veículos comerciais, sujeita à análise de crédito. Também haverá vantagens exclusivas na aquisição de peças e serviços essenciais para transportadores e frotistas.

Além de proporcionar condições especiais, essa iniciativa é uma oportunidade para que os clientes conheçam o portfólio completo de produtos e serviços oferecidos pela empresa. “Nosso objetivo é facilitar a operação dos transportadores, garantindo que tenham sempre à disposição o melhor da tecnologia e do suporte técnico”, destaca Odoricio.