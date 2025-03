Mês do Consumidor: veja como aproveitar as promoções da “mini Black Friday”

No Dia do Consumidor (15 de março), muitos brasileiros aproveitaram as promoções e descontos semelhantes aos da Black Friday. Grandes redes varejistas e lojistas divulgaram ofertas que vão durar o restante do mês, tornando esse período um dos mais esperados do ano para quem busca boas oportunidades de compra.

No entanto, é importante que esse seja um momento de compras conscientes, que não levem ao endividamento elevado para não comprometer o orçamento. Só para se ter uma ideia, em janeiro deste ano, o percentual de famílias brasileiras endividadas, com dívidas a vencer como cartão de crédito, cheque especial, carnês de lojas, empréstimos pessoais ou prestações de carro e casa, entre outros, atingiu 76,1%. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Para garantir uma experiência de compra positiva, Cristiane Amaral, gerente de Inclusão e Educação Financeira do Sicredi, compartilha dicas valiosas sobre como planejar as aquisições, assegurando que os descontos realmente tragam benefícios financeiros.

“É essencial adotar uma abordagem consciente ao aproveitar as promoções, começando com um bom planejamento de compras. Evite também o parcelamento excessivo ou o uso descontrolado do crédito, que pode gerar uma dívida difícil de pagar. Com um planejamento cuidadoso e uma abordagem consciente, as compras podem ser vantajosas e responsáveis”, orientou Cristiane.

Algumas dicas simples podem ser decisivas na decisão da compra, tais como:

1 – Crie uma lista com os itens desejados e analise se são realmente necessários, evitando compras por impulso que possam comprometer o orçamento.

2 – Defina prioridades, se certificando que a aquisição esteja alinhada aos seus objetivos financeiros anuais e que não afete outras necessidades mais urgentes;

3- Se concentre em evitar a “sensação de urgência”, que muitas vezes leva a decisões precipitadas;

4 – Compare preços antes de finalizar a compra;

5 – Certifique-se que o produto ou serviço realmente oferece valor;

6 – O ideal é ter uma reserva para esses momentos, assim você pode conseguir melhores negociações em compras à vista;

7 – Após o período de promoções, revise seus gastos e veja se você conseguiu manter-se dentro do orçamento. Se necessário, ajuste suas estratégias para futuras compras.