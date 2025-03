Rodas-Gigantes recebem quase 5 toneladas de doações para o Fundo Social de São Bernardo

A temporada da roda-gigante no Paço Municipal de São Bernardo chegou ao fim neste final de semana, totalizando um público de 25.388 pessoas. Desde a inauguração, em janeiro deste ano, os equipamentos dos programas ‘Viva o Paço’ e ‘Viva SBC’ já reuniram mais de 51 mil visitantes, promovendo momentos de lazer e entretenimento para milhares de famílias. Além de proporcionar diversão, a iniciativa também teve um impacto social significativo: até o momento, 4,8 toneladas de alimentos não-perecíveis foram arrecadadas e revertidas ao Fundo Social de Solidariedade.

Com a despedida do equipamento da Esplanada do Paço, a roda-gigante instalada na Vila São Pedro permanece disponível para o público até o dia 15 de março, no Crec Vila São Pedro – após passar período também pela Praça Giovanni Breda. Até agora, mais de 26 mil pessoas aproveitaram o passeio na atração do bairro, inaugurada dia 22 de fevereiro. O passeio continua gratuito, com a contribuição espontânea de 1 kg de alimento não perecível, o que tem ajudado a ampliar as doações destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama do município, Zana Lima, celebrou os resultados positivos da iniciativa, frisando o sucesso da descentralização do lazer e da solidariedade. “As rodas-gigantes têm levado alegria para diferentes regiões da cidade e ainda mobilizado a população em torno de uma causa nobre. Estamos felizes em ver as famílias se divertindo e, ao mesmo tempo, contribuindo para aqueles que mais precisam”, afirmou a primeira-dama.

Lazer descentralizado

Desde o lançamento do Viva SBC, em fevereiro, o programa já percorreu diferentes regiões da cidade, garantindo à população acesso a atividades recreativas, esportivas e culturais sem precisar se deslocar até o Centro. Além do Paço Municipal e da Vila São Pedro, a roda-gigante esteve instalada na Praça Giovanni Breda, no bairro Assunção, onde 26,7 mil pessoas visitaram o equipamento. Na área verde, 2,5 toneladas de alimentos não-perecíveis foram arrecadadas.

O programa Viva SBC segue com a proposta de levar atividades gratuitas para diferentes regiões de São Bernardo. Até o dia 15 de março, os moradores da Vila São Pedro ainda podem aproveitar o passeio na roda-gigante e contribuir com a doação de alimentos. O funcionamento da atração na Vila São Pedro ocorre de segunda a domingo, das 15h às 23h.