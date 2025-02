Roda Rico recebe ‘O Show da Luna’ no Carnaval

A Roda Rico, maior roda-gigante da América Latina, localizada no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos, será o cenário perfeito para a diversão neste Carnaval. De 1 a 4 de março, o espaço vai se tornar um verdadeiro ponto de encontro dos foliões de todas as idades, ao oferecer momentos de descontração e alegria para quem busca uma experiência inesquecível que combina a energia da festa com uma vista espetacular da cidade.

A atração turística da capital paulista receberá nos dias 2 e 3, na Praça de Eventos, os personagens da série infantil ‘O Show da Luna’ para um animado ‘Encontro Musical’. As crianças e suas famílias poderão interagir, cantar e se divertir em duas apresentações especiais, às 11h e às 14h30, com duração de 30 minutos cada.

Nesses dois dias, o público da Roda Rico também pode se programar para registrar os melhores momentos e compartilhá-los em suas redes sociais, pois haverá dois encontros gratuitos, 12h10 e 15h40, de meia-hora, com Luna, Júpiter e Cláudio.

E para o passeio neste período de Carnaval ser ainda melhor, criança de até 12 anos que estiver fantasiada e acompanhada de um adulto pagante tem entrada gratuita para andar na roda-gigante. Basta apresentar o RG na bilheteria.

Entre no ritmo do Carnaval

A programação carnavalesca da Roda Rico ainda reservou um espaço para aulas de axé durante os quatro dias de folia, das 17h às 18h30, para quem tiver disposição e vontade de se divertir com um dos ritmos mais contagiantes do Carnaval.

Já para dar aquela marcante volta na roda-gigante, o visitante pode escolher a melhor maneira de comprar o ingresso: diretamente na bilheteria do local ou on-line por meio do site da Ticketmaster.

SERVIÇO: Roda Rico – Carnaval – Programação gratuita

Aulão de Axé:

1 a 4 de março – das 17h às 18h30

Show da Luna: 2 e 3 de março: Programação:

Encontro Musical com Luna, Júpiter e Cláudio na Praça de Eventos da Roda Rico programado para acontecer às 11h e 14h30 (com 30 minutos de duração).

Encontro com os personagens para fotos na Praça de Eventos da Roda Rico programado para acontecer às 12h10 e 15h40 (com 30 minutos de duração).

A programação do evento poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

SERVIÇO RODA RICO

Os horários de funcionamento podem variar a cada mês em função de eventos e atividades especiais no local. Recomendamos sempre verificar o site para confirmar os horários atualizados antes da visita.

Em fevereiro e março, abre de terça a sexta das 12h às 19h, e aos finais de semana das 10h às 19h.

*Exceto de 1 a 5 de março, que abre das 10h às 19h.

Ingressos: Roda Rico / Ticketmaster

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo, SP

Formas de pagamento: à vista e cartões de crédito em até 12x

Estacionamento: A partir de R$ 12 até R$ 39 de acordo com o período

RODA RICO

Com 91 metros de altura, a Roda Rico é a mais alta da categoria na América Latina. A roda-gigante tem 42 cabines que comportam até oito passageiros por vez, equipadas com ar-condicionado, bluetooth, LED personalizável, monitoramento por câmeras e interfones. O passeio dura aproximadamente 25 a 30 minutos e é pet friendly, ou seja, os visitantes podem levar seus animais.

A Roda Rico também conta com sistema de iluminação cênica, que pode ser personalizada e se tornar parte do horizonte da cidade.

SOBRE A RICO

Irreverente e descomplicada, a Rico é uma plataforma de serviços financeiros do grupo XP Inc. e tem como objetivo ajudar as pessoas a investirem com mais vantagens, de forma simples e divertida. Com esse perfil, tornou-se referência junto ao público jovem. Para mais informações, acesse o site Rico: https://www.rico.com.vc/

SOBRE “O SHOW DA LUNA!”:

Série de sucesso entre as crianças desde 2014, “O Show da Luna!” foi criado e produzido pela Pinguim Content em parceria com o canal Discovery Kids. A série conta com 208 episódios de 11 minutos no ar e sua 9ª temporada já está em desenvolvimento. Produção brasileira presente em mais de 120 países, “O Show da Luna!” desperta nas crianças o interesse e a curiosidade por ciências.

www.oshowdaluna.com