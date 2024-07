Roda Rico realiza atividade para comemorar a semana do rock

Durante as férias escolares, de 8 a 12 de julho, das 16h às 19h, a Roda Rico, maior roda-gigante da América Latina, localizada no parque Cândido Portinari, ao lado do parque Villa-Lobos, em São Paulo, cederá seu espaço para a musicalidade.

A ação, que é gratuita, tem o objetivo de colocar as crianças de todas as idades em contato com instrumentos musicais infantis, sob orientação da School of Rock Brasil, unidade Pinheiros, para festejarem, com entretenimento e diversão, a semana do rock.

A ocasião também é propícia para a garotada que gosta desse gênero musical se deparar com alguma habilidade ao manusear os instrumentos – devidamente distribuídos no Espaço de Eventos – e despertar, assim, um talento.

E vamos combinar que é difícil encontrar uma criança que não goste de brincar de bolinha de sabão, correndo para estourá-la! Também inserida como ação que faz parte das férias, na Roda Rico, máquinas que soltam bolinhas de sabão serão distribuídas pelo empreendimento recepcionando os visitantes amantes do rock, e quando acionadas deixam o ambiente mais alegre e lúdico.

Para ficar na lembrança e até mesmo aproveitar a pausa do período escolar, o passeio fica completo com aquela volta tão esperada na roda-gigante junto com amigos, familiares e até com os pets (já que a Roda Rico é Pet friendly). É necessário adquirir os ingressos antecipados on-line na plataforma Sympla ou na bilheteria da Roda Rico.

Além do Rock and Roll, que promete invadir o local com muita energia, os pais encontram mais uma opção gratuita de entretenimento e diversão na programação das férias escolares para que, juntos com seus filhos, vivenciem experiências diferenciadas e inesquecíveis. É que até o dia 21, a atração turística da cidade terá atividades especiais inspiradas no filme “Meu Malvado Favorito 4”, estreado recentemente no cinema brasileiro. O espaço instagramável localizado na Praça de Eventos é convidativo para fotos e selfies. Além disso, a garotada tem a chance de dar uma volta na roda-gigante em uma das quatro cabines tematizadas com o filme (é necessário adquirir os ingressos para o embarque).

Os fãs da saga dos Minions também podem se programar para tirar fotos no encontro gratuito com o personagem Gru e com um amarelinho mais fofo do mundo no dia 13 de julho, das 10h às 13h. Esse encontro é livre para o público geral.

Se o passeio abrir o apetite, o local oferece várias opções de alimentação em food trucks, incluindo sorvetes, cafés, chocolates, açaí, pizza, hambúrgueres, hot-dogs, batata-frita e pipoca. Para quem deseja adquirir lembranças, há uma loja Waiss próxima à bilheteria, com itens como camisetas, chaveiros, miniaturas, ímãs e canecas.

Roda Rico – Programação Férias Escolares

De 8 a 12 , das 16h às 19h, atividades musicais em parceria com a School of Rock Brasil, unidade Pinheiros.

, das 16h às 19h, atividades musicais em parceria com a School of Rock Brasil, unidade Pinheiros. Até 21/07: Quatro cabines tematizadas do filme Meu Malvado Favorito 4 (mediante aquisição do ingresso para embarque. O visitante pode escolher a melhor maneira de comprar o ingresso: diretamente na bilheteria do local ou on-line por meio da plataformaSympla).

Quatro cabines tematizadas do filme Meu Malvado Favorito 4 (mediante aquisição do ingresso para embarque. O visitante pode escolher a melhor maneira de comprar o ingresso: diretamente na bilheteria do local ou on-line por meio da plataformaSympla). 13/07 (sábado): Encontro com os personagens na Praça de Eventos da Roda Rico programado para acontecer das 10 às 13h.

A programação do evento poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

SERVIÇO: RODA RICO

Funcionamento: Terça e quarta, das 12h às 19h. Quinta, sexta, sábados e domingos e dias 8, 9 e 10, das 10h às 19h.

Ingressos: Portal Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/78537

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo, SP

Instagram: https://www.instagram.com/rodarico

Formas de pagamento: à vista e cartões de crédito em até 12x

Estacionamento: A partir de R$ 12 até R$ 39 de acordo com o período