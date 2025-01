Rock the Mountain anuncia line up completo para edição 2025

Um dos principais festivais do Brasil, o Rock the Mountain, evento que reúne música, diversão, gastronomia vegetariana e sustentabilidade em meio à natureza, na região serrana do Rio de Janeiro, anuncia o line up para edição 2025. O evento incorpora a noite de abertura na programação e contará com seis dias, sendo a maior edição do RTM até agora, com mais de 100 atrações e os mesmos artistas nos dois finais de semana

O time de estrelas brasileiras, que se apresentarão nos palcos Floresta, Estrela e Mangolab, inclui nomes como: Caetano Veloso, BaianaSystem, Ney Matogrosso, Liniker, BK’, Gloria Groove, João Gomes, Ana Carolina, Capital Inicial, Os Mutantes (com Duda Brack), Samuel Rosa, Criolo, Lia de Itamaracá, Chico César e Zeca Baleiro, Pedro Sampaio, Psirico, Zaynara, Fundo de Quintal, Mapei, Yago Oproprio, Mariana Aydar, Ajuliacosta, Supla, N.I.N.A, Don L, Tributo a Raul Seixas, Thiago Pantaleão, Brisa Flow, Joyce Alane, Evinha, Curumim, Mu540, Catto, Valeria Barcelos, Bruna Black e Mari Jasca.

Divulgação

Entre as atrações internacionais, o festival traz Jorja Smith, uma das grandes revelações atuais do R&B, com duas indicações ao Grammy e vencedora do BRIT Awards Critics’ Choice em 2018; o australiano Chet Faker (também conhecido como Nick Murphy), que mistura música eletrônica com soul e R&B, L’Impératrice, banda francesa de pop e nu-disco, e o quarteto Horse Meat Disco, que resgatou a disco music na Inglaterra com o lançamento do bem-sucedido álbum “Love and Dancing”.

O Rock the Mountain contará ainda com os grupos Samba Que Elas Querem, Quintal da Magia, Samba do Sacramento e Vem Sambar Iaiá, que irão se intercalar no Palco Samba. Atraindo cada vez mais um público família, o festival também vai trazer atrações musicais pensadas especialmente para as crianças, com Beatles para Crianças e Os Saltimbancos de Chico Buarque.

Em 2024, o RTM reuniu um público de mais de 100 mil pessoas no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava. O festival conta com 11 palcos, área de alimentação, tirolesa, balão, roda gigante, instalações de arte, entre outras atrações. A proposta é, a cada edição, inovar e promover uma experiência única para um público especial na Serra fluminense.

Ricardo Brautigam, sócio-criador do Rock the Mountain, destaca as novidades para o ano: “Pela primeira vez faremos um festival com seis dias. A noite de abertura, aposta da última edição, foi incorporada e já está incluída no pacote do passaporte dos ingressos. Também estamos trazendo mais nomes internacionais, dando uma diversificada ainda maior em nosso line up, mas sempre destacando e tendo como foco a nossa maravilhosa música brasileira, com representantes de diversos ritmos e estilos”, comenta.

Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos através do site oficial do festival.

INGRESSOS ROCK THE MOUNTAIN 2025

Primeiro final de semana (31/10, 01 e 02/11)

Segundo final de semana (07, 08 e 09/11)

Mais informações nas redes sociais e site oficial do festival