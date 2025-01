RJ: Mulher morre ao ser atingida por bala perdida em casa

Na madrugada desta segunda-feira (27), a Favela do Dique, situada no bairro Jardim América, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi palco de uma tragédia que resultou na morte de uma mulher por um disparo acidental.

Rosilda da Silva Santos de Araújo, auxiliar de serviços gerais de 47 anos, estava em sua residência quando ouviu uma série de tiros. Ao se aproximar da janela para investigar a situação, ela foi atingida na cabeça por uma bala perdida.

Na hora do incidente, Rosilda se encontrava com seu marido e sua filha de apenas 13 anos. O disparo ocorreu por volta das 2 horas da manhã. Apesar de ter sido imediatamente socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Penha, chegou ao local sem vida.

O sepultamento da mulher ocorreu na tarde do mesmo dia no Cemitério do Caju, marcando o fim trágico de uma vida interrompida por um ato de violência urbana.

A Polícia Civil já deu início às investigações através da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para apurar as circunstâncias que levaram a essa fatalidade.