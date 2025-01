Menina de dois anos está em estado crítico após ser baleada no Rio

A saúde da menina Mirella Pinho Francisconi, de apenas dois anos, encontra-se em estado crítico após ser atingida por um disparo na cabeça. O incidente ocorreu na Avenida João Ribeiro, no bairro de Pilares, no Rio de Janeiro, quando a criança estava retornando da praia de Copacabana no último domingo (26), dormindo no colo de sua mãe.

Inicialmente atendida no Hospital Municipal Salgado Filho, localizado no Méier, Mirella foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar devido à gravidade do ferimento. A criança passou por uma cirurgia e atualmente permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Este trágico episódio marca o primeiro caso de uma criança baleada na região metropolitana do Rio de Janeiro em 2025.

Conforme informações da Polícia Civil, tanto a mãe quanto a filha foram pegas em meio a um intenso tiroteio resultante de ações criminosas realizadas por assaltantes. No momento do ataque, cinco outras crianças que também estavam voltando da praia com Mirella aguardavam um carro de aplicativo para seguirem para casa.

Dados do Instituto Fogo Cruzado, que monitora casos relacionados à violência armada, revelam que, somente em 2024, 26 crianças foram vítimas de disparos no Rio de Janeiro, resultando na morte de quatro delas. Desde julho de 2016, o levantamento aponta que 698 jovens entre zero e 17 anos foram baleados na cidade, o que equivale a uma média alarmante de uma criança ou adolescente atingido a cada quatro dias; desse total, 309 não sobreviveram aos ferimentos.