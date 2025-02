RJ entra em nível 4 de calor pela primeira vez e ativa pontos de resfriamento

A cidade do Rio de Janeiro alcançou pela primeira vez o nível 4 de calor (NC4) desde a introdução do protocolo municipal voltado para situações de temperaturas extremas, implementado em junho do ano passado.

O alerta para essa condição severa foi emitido às 12h35, quando a sensação térmica ultrapassou os 40°C, com previsões que indicam a continuidade ou até mesmo um aumento nos índices de calor nos próximos três dias.

Em resposta ao cenário de calor intenso, a administração municipal anunciou a ativação de 58 pontos de resfriamento em diversas áreas da cidade, incluindo parques, vilas olímpicas, Naves do Conhecimento e unidades de saúde. Essas estruturas oferecem ambientes refrigerados ou sombreados onde a população pode buscar alívio.

As autoridades sanitárias emitiram recomendações importantes, como a necessidade de aumentar a ingestão de líquidos, optar por vestimentas leves e arejadas e minimizar a exposição ao sol entre as 10h e as 16h.

Nas escolas da rede municipal, as atividades físicas devem ser transferidas para ambientes cobertos como precaução. Além disso, a prefeitura orienta que trabalhadores expostos ao sol realizem pausas frequentes para se hidratar adequadamente.

Diante da declaração do nível 4 de calor, há uma possibilidade real de que eventos públicos sejam cancelados caso os organizadores não implementem medidas adequadas para mitigar os riscos associados ao calor extremo.

A previsão meteorológica indica que o calor intenso deve continuar: na terça-feira (18), as temperaturas podem atingir os 42°C, enquanto na quarta-feira (19), a máxima esperada é de 41°C. Não há previsões de chuvas para os próximos dias.

O protocolo municipal foi estabelecido para guiar ações tanto do governo quanto da população durante ondas de calor. O nível 4 é o segundo mais elevado da escala, que pode chegar ao nível 5 (NC5), sinalizando um risco aumentado à saúde, especialmente para grupos vulneráveis como idosos, crianças e pessoas com condições preexistentes.

De acordo com informações da prefeitura, têm sido registrados casos crescentes de desidratação, mal-estar e até desmaios associados ao calor nos últimos dias. A Secretaria Municipal de Saúde reforçou os atendimentos nas unidades emergenciais e aconselha que indivíduos que apresentem sintomas como tontura, fraqueza ou dores de cabeça intensas busquem assistência médica imediatamente.

A Defesa Civil também alertou sobre o risco elevado de incêndios em áreas com vegetação devido às condições secas e solicita à população que evite descartar materiais inflamáveis em espaços abertos.

Essa onda de calor que afeta o Rio faz parte de um fenômeno climático mais abrangente, observando-se temperaturas recordes em várias cidades do Brasil. Meteorologistas indicam que esse padrão deve se repetir nos próximos anos em virtude das mudanças climáticas em curso.