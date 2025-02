Riviera de São Lourenço recebe ações do Verão Sustentável para o meio ambiente

A WasteBank e a Plastic Bank anunciaram uma parceria para a realização do projeto Verão Sustentável, com atividades que acontecem entre os dias 15 de fevereiro e 31 de março na praia da Riviera de São Lourenço, em Bertioga (SP). A iniciativa, que marca o primeiro movimento conjunto entre as duas empresas, tem como objetivo conscientizar moradores, turistas e banhistas sobre a importância da reciclagem e da logística reversa. A estimativa é que sejam recolhidas 200 toneladas de resíduos recicláveis durante o período. Além das duas empresas envolvidas, o projeto conta com o apoio de grandes marcas, como Puma, Palmeiras, Sygecom, Abiove, ICLEI, entre outras.

Ações de inclusão social e preservação ambiental

No Verão Sustentável, WasteBank e Plastic Bank vão promover a inclusão social e a preservação ambiental com ações educativas e de limpeza litorânea, contando com a participação de catadores associados à Plastic Bank que receberão uma renda extra por quilo de plástico coletado durante o evento. Os pagamentos das bonificações serão realizados por meio da WasteBank.

Além disso, o público que participar do Verão Sustentável poderá trocar materiais recicláveis por brindes, participar de sorteios, ganhar descontos e interagir em atividades educativas. O projeto também inclui a distribuição de ecobags para incentivar o acondicionamento correto dos recicláveis e a presença de agentes que percorrerão as areias da praia para sensibilizar banhistas sobre a importância de práticas sustentáveis.

Transformação do plástico e rastreamento

Todo o plástico retirado das praias será destinado à cooperativa Transfor.Mar, localizada no bairro Chácaras (Rua Aprovada, 601). O material coletado será rastreado por tecnologia blockchain. O plástico coletado será transformado no Plástico Social (produto da Plastic Bank) e reintegrado em novos produtos e embalagens, fortalecendo uma cadeia circular de suprimentos.

Para o diretor de operações da Plastic Bank no Brasil, Ricardo Araújo, a iniciativa reforça a missão da empresa no país:

“Estamos felizes em participar do projeto Verão Sustentável, unindo esforços com um parceiro que compartilha nossos ideais de transformação ambiental e social por meio da reciclagem plástica. A ideia é transmitir essa perspectiva para os frequentadores das praias de Bertioga, porque, além de evitar que o plástico polua os oceanos, trata-se de uma ação que traz ganhos econômicos importantes às comunidades envolvidas, promovendo uma mudança real na vida de catadores de recicláveis e suas famílias.”

Na edição de 2024 do evento, promovido pela WasteBank, mais de um milhão de embalagens foram recicladas e cerca de 10 mil pessoas foram atingidas pela iniciativa. Uma das inovações para este ano é o uso de máquinas recicladoras autônomas, que promovem o descarte adequado de materiais recicláveis e ampliam o engajamento da comunidade.

“A segunda edição do Verão Sustentável é um marco para nós, pois é uma oportunidade de expandir ainda mais a conscientização sobre a necessidade urgente de repensarmos nosso consumo e gestão de resíduos. A ideia do evento é transformar o verão em um momento de reflexão e ação. O que queremos é incentivar as pessoas a adotarem práticas mais sustentáveis no seu dia a dia, e não apenas durante o evento, mas ao longo de todo o ano,” explica Gabriel Pedreira, CEO da WasteBank.

Serviço

Projeto Verão Sustentável 2025

Data: 15 de fevereiro a 31 de março de 2025

Local: Riviera de São Lourenço, Bertioga (SP)

Horário: Das 10h às 18h

Atividades: Arena sustentável, troca de recicláveis por brindes, educação ambiental e muito mais.

Entrada gratuita