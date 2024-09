Rivais recebem mensagens de WhatsApp de Marçal e veem tática dissimulada

A prática do candidato Pablo Marçal (PRTB) de mandar mensagens aos seus adversários tem gerado revolta entre os concorrentes dele na eleição à Prefeitura de São Paulo.

Parte das campanhas acredita que Marçal utiliza isso como uma tática para desarmar os rivais antes dos debates e pegá-los desprevenidos sobre temas sensíveis.

Ao menos três dos candidatos, Ricardo Nunes (MDB), José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB) receberam mensagens amigáveis do influenciador.

Nunes, por exemplo, lembrou do ocorrido depois que o adversário citou no debate reportagem do Painel que mostrou que, em 2014, uma então vizinha de Nunes e sua mulher, Regina Carnovale, afirmou em boletim de ocorrência, após uma briga no prédio, que a hoje primeira-dama teria dito que era “casada com bandido”, em tom de ameaça. Em nota enviada à coluna, Regina negou que tenha dado essa declaração.

“O síndico já afirmou para o jornalista que nunca houve aquilo”, disse o prefeito em direito de resposta.

Nunes afirmou que, dias antes, Marçal havia mandando mensagem que contradiz a postura no debate. “Tem uma coisa importante: há dias atrás me mandou um WhatsApp: ‘Olha não se mexe com família'”, disse.

A reportagem teve acesso à mensagem citada pelo prefeito, que vê um modus operandi por parte do rival.

“Ele cria da provocação. Ele manda mensagem para as pessoas, como mandou para mim, me solidarizando. Como o Datena colocou. Na mesma estratégia que fez com aqueles humildes aposentados e pessoas humildes de mandar o email, querendo ganhar a confiança da pessoa”, disse, em referência à quadrilha condenada por golpes na internet da qual Marçal foi acusado de fazer parte.

Marçal costuma chamar Tabata de “para-choque de comunista”. Porém, durante a pré-campanha, mandou mensagem por WhatsApp para a candidata parabenizando por uma entrevista concedida ao podcast O Assunto, da Globo.

Na mensagem, ele diz “muito boa essa entrevista” e emojis de palmas. Além disso, ele também já comentou em postagens da deputada federal, como um vídeo crítico a ele.

Na ocasião, Marçal disse que ela nunca seria prefeita de São Paulo, apenas “a primeira-dama do Brasil, pela análise que eu faço”. Tabata respondeu que há 30 anos está contrariando as estatísticas e que “ser mulher, jovem e da periferia, atuando na política com independência, incomoda e muito”.

No post, o autodenominado ex-coach dizia que deseja todo o sucesso para ela. “Voe garota, máximo respeito por você. É só uma análise, não me leve a mal”, escreveu Marçal, na conta que foi derrubada pela Justiça Eleitoral.

Após o debate realizado pela Rede TV! e UOL, na manhã desta terça-feira (17), Tabata falou sobre as mensagens que recebe de Marçal. “Converso com todo mundo, mas até eu tenho limite”, afirmou ela.

“Uma coisa é conversar com a Marina Helena, outra coisa é conversar com o criminoso do Pablo Marçal, que segue me mandando WhatsApp. Do meu lado, nunca teve resposta porque comigo não tem conversa com bandido.”

Durante o debate desta terça, Marçal adotou uma postura mais amena com a deputada federal e pediu desculpas por ter acusado de ser responsável pelo suicídio do pai, mas a candidata não respondeu se o perdoava. “Eu realmente fui injusto com a Tabata, eu passei do limite”, disse ele.

Na semana passada, ele tentou marcar um encontro com Datena dias antes do debate. E chegou a pedir desculpas a ele por ataques desferidos em eventos anteriores.

“Oi Datena. Me perdoe pelas palavras pesadas contra você. Meu coração tem ficado muito triste em relação a esses ataques que estamos fazendo uns aos outros. Eu nunca toquei em nada de ninguém. Não me curvo pra bandido e sou um cara honrado. Tenho sentido que somos animais num zoológico e todos querem ver agressões gratuitas. Independentemente de qualquer coisa, aqui é um ser humano mandando mensagem para outro ser humano. Deus te abençoe aí cara”, escreveu Marçal.

No entanto, no domingo (15), a surpresa: Marçal voltou a atacá-lo, mas de forma ainda mais contundente, fazendo graves acusações e chamando o apresentador de “arregão”. Datena o agrediu com uma banqueta, e recebeu mais uma mensagem de Marçal afirmando “você quebrou minha costela”.

Depois disso, Datena teria bloqueado Marçal.

Guilherme Boulos (PSOL) afirmou ter sido o único a não receber as mensagens do influenciador e ironizou o assunto. “Sou o único candidato que não recebeu zap do Pablo Marçal. Graças a Deus! Se eu receber, eu bloqueio.”

Procurado para comentar o assunto, o candidato do PRTB não respondeu.