Rita Lobo anuncia saída do GNT após 12 anos

A renomada chef de cozinha Rita Lobo comunicou sua saída do canal GNT, onde atuou por 12 anos à frente do programa “Cozinha Prática“. A informação foi divulgada em suas redes sociais nesta quarta-feira, 5. A decisão, segundo a apresentadora, foi tomada no início do ano passado e visa expandir seus projetos relacionados ao Panelinha, um portal que oferece uma vasta gama de receitas em formato escrito e em vídeo.

Panelinha completa 25 anos

Rita compartilhou com seus seguidores que o Panelinha está prestes a completar 25 anos de existência. Ela ressaltou a importância do site, que foi criado antes do nascimento de seus filhos, que hoje já são adultos. “É fascinante ver que milhões de pessoas aprenderam a cozinhar conosco ao longo dos anos, seja através da Escola Panelinha, dos nossos livros ou das receitas disponíveis no site,” declarou.

A chef mencionou que está desenvolvendo diversos projetos vinculados ao seu portal, os quais incluem pesquisas e palestras em congressos. Ela enfatizou que as receitas apresentadas são fundamentadas em conteúdos científicos, com o objetivo de promover a alimentação saudável entre seus seguidores. “Nesses quase 25 anos, mantivemos um compromisso firme com nosso propósito e conquistamos um público que valoriza a comida verdadeira,” explicou.

Decisão de sair do GNT não foi fácil

Rita reconheceu a complexidade do tema alimentação e revelou que a decisão de deixar o GNT não foi fácil. “É claro que me deu frio na barriga, mas para me dedicar integralmente ao Panelinha, optei por não continuar à frente do Cozinha Prática. Foram 12 anos e 427 episódios; agora é hora de encerrar este ciclo,” afirmou em vídeo.

Por fim, a apresentadora expressou sua gratidão ao GNT e ao Grupo Globo, assim como a todos que contribuíram para sua trajetória dentro do programa. “O canal sempre confiou na nossa compreensão sobre alimentação e me proporcionou a oportunidade de ir além das receitas. O sucesso de audiência do programa se deve também aos espectadores,” finalizou Rita Lobo. Confira: