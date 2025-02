Erika Januza estreia como apresentadora em “Rainhas Além da Avenida” no GNT

A maior festa cultural do país se aproxima e não vai faltar purpurina, glamour, holofotes e samba no pé no Carnaval do GNT. Erika Januza comanda, a partir da próxima sexta, dia 14, às 21h, uma nova atração: “Rainhas Além da Avenida“. A atriz, apresentadora e rainha de bateria da Unidos do Viradouro acompanhou durante meses a rotina das rainhas do grupo especial do Carnaval do Rio, revelando as dificuldades, desafios e emoções das majestades do samba.

“Essa vivência do Carnaval me abriu os olhos para um mundo muito particular, que faz a engrenagem funcionar e permite que a magia aconteça nos dias de desfile: uma comunidade apaixonada, envolvida, profissionais excelentes e a necessidade de uma boa gestão. Muito disso só vê quem está ali no dia a dia das escolas. Esse programa se propõe a levar o público a um mergulho no que acontece nos outros dias da vida das rainhas. As histórias de cada uma delas vão surpreender e espero que se conectem com os espectadores – amantes ou não do Carnaval,” conta a apresentadora.

O foco na história das rainhas de bateria

O reality é dividido em quatro episódios e acompanha as rainhas de bateria de grandes escolas de samba, como Beija Flor, Mangueira, Grande Rio, Mocidade Independente de Padre Miguel, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Paraíso do Tuiuti, Unidos da Tijuca, Salgueiro, Unidos de Padre Miguel, Portela e Viradouro, em suas rotinas familiares, pessoais e profissionais até o momento de brilharem na avenida. Com a proximidade da festa, que também traz a herança da ancestralidade, Erika vai mostrar o contato e a troca das rainhas com suas comunidades. O público terá a oportunidade de mergulhar no cotidiano delas nos ensaios na rua e nas quadras, e na escolha dos figurinos para encantar na Praça da Apoteose. O programa também vai abordar a sororidade entre as mulheres, a relação com o próprio corpo e, claro, a tradição da Marquês de Sapucaí.

José Júnior, showrunner do projeto, conta sobre a importância da atração: “Eu estou muito feliz com “Rainhas Além da Avenida” porque, de alguma forma, é a volta da AfroReggae ao audiovisual e até a minha volta também para a TV Paga. Eu, durante muitos anos, fiz projetos para o Multishow, GNT, Canal Brasil, para Modo Viagem, e voltar com uma apresentadora negra, falando de uma tema tão importante que são as rainhas de Carnaval e trazendo de alguma forma a cultura afrobrasileira e todo o seu potencial de entretenimento e social, me deixa muito feliz. Eu estou muito orgulhoso de ser o produtor deste projeto.”

“Rainhas Além da Avenida” conta a história de mulheres com uma profunda conexão com a comunidade e que cresceram no mundo do samba e das celebridades que se apaixonaram pelo universo das agremiações. Erika Januza acompanha a rotina de Lorena Raíssa, Mayara Lima, Fabíola de Andrade, Lexa, Viviane Araújo, Andressa Marinho, Paolla Oliveira, Evelyn Bastos, Bianca Monteiro, Maria Mariá e Sabrina Sato.

Vitor Carpe, cocriador do projeto, explica como surgiu a ideia para a série: “Quando Erika foi convidada para ser Rainha de Bateria da Unidos do Viradouro, ficamos extremamente felizes, e, desde o primeiro segundo, pensando em honrar o legado das mulheres que a antecederam. Eu disse a ela que o mundo precisava enxergar esse lado B do reinado, o quanto essas mulheres são fortes, dedicadas. As pessoas não têm ideia do quanto essas mulheres se entregam mesmo que minutos antes das apresentações a vida delas esteja com outros conflitos, dilemas, questões, limitações. E foi em busca de deixar essas respostas mais claras que “Rainhas Além da Avenida” foi pensado com muito carinho.”

Além das rainhas, nomes que tornaram o Carnaval inesquecível e contribuíram com talento para o sucesso nacional e internacional da festa – Milton Cunha, Mestre Ciça, Vanderlei Borges, Luiza Brunet, Sonia Capeta e Eloína dos Leopardos – participaram da atração compartilhando sua relação com a maior festa popular do país. Dos ensaios nas ruas, passando pela relação com as comunidades, o samba no pé e a ansiedade pelo grande dia, Erika acompanha todos esses momentos com o entendimento de quem já passou e passa por todas essas emoções.

Jorge Espírito Santo, diretor de “Rainhas Além da Avenida“, explica como foi traduzir o show de cores e sons das escolas de samba para um projeto no audiovisual: “O mais legal e interessante desse projeto é o fato de ser uma ideia bastante original da Erika Januza, que é uma rainha de bateria, e gostaria de ver esse lado mais humano, real, da vida dessas mulheres que são ícones do carnaval, e vivem no imaginário das pessoas. O trabalho mais interessante foi tentar traduzir isso para as pessoas, em uma linguagem que fizesse com que todo mundo – desde quem gosta de Carnaval até quem não se interessa – pudesse se identificar e participar um pouco desse universo.”

O programa vai muito além do glamour. A série também amplia o foco nas histórias dessas mulheres extraordinárias que lideram com paixão sua carreira, vidas pessoais e brilhos na avenida. “O público vai conhecer um outro lado das rainhas de bateria, mergulhando em sonhos, dificuldades, vitórias e sofrimentos de famosas e meninas que cresceram nas comunidades e se dedicam a uma verdadeira maratona para entregar o seu melhor no dia do desfile, como a festa merece. É uma atração que vai entreter e contar essas histórias de ancestralidade e valorização feminina que essas mulheres representam,” comenta Patrícia Koslinski, Head de Conteúdo de Variedades da Globo.

“Rainhas Além da Avenida” estreia no dia 14 de fevereiro, com exibição todas as sextas, às 21h, no GNT e no dia seguinte no Globoplay Premium. Realizada pela AfroReggae Audiovisual, a série criada por Erika Januza e Vitor Carpe, tem direção de Jorge Espírito Santo e produção de José Junior.