“Casa de Verão da Eliana” estreia no GNT

Sol de verão, brisa do mar, paisagem de tirar o fôlego, diversão, música e conversas são os ingredientes perfeitos para relaxar com “Casa de Verão da Eliana”, que estreia na quarta, dia 22, às 21h, no GNT. Ao longo de seis episódios, Eliana recebe amigos, familiares e anônimos em uma casa de praia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os convidados curtem cada espaço da casa em atividades que são a cara da estação mais quente do ano, como preparar um churrasco, praticar ioga, programar um piquenique e ter momentos de tranquilidade.

“Estou muito feliz em poder levar um pouco da minha intimidade e das minhas férias para as pessoas. Verão é uma época que a gente proporciona memórias muito gostosas para quem a gente ama. E, nessa temporada, aqui na praia, eu recebi amigos antigos e novos, pessoas anônimas super importantes, queridas, apaixonantes e que fizeram parte da minha vida, amigos e familiares. Que astral!”, conta Eliana.

E para compartilhar momentos especiais com Eliana, participam doprograma Xuxa, Gominho, Michel Teló, Thais Fersoza, Juliette, Samuel de Assis, Fátima Bernardes, Thiago Oliveira, Claudia Raia, Tatá Cocielo e Thiaguinho. “Cada convidado tem um lugar especial no meu coração. Foram momentos inesquecíveis. Aproveitamos as tardes na praia com drinques, dançamos forró, churrasco, uma farofinha na praia, tentamos fazer ioga. Teve sol, teve chuva, teve tempestade, teve mar transparente, teve fé e Deus ”, comenta a apresentadora.

Com Xuxa e Gominho, a versão descontraída de Eliana revela seu talento na cozinha com o preparo de um prato vegano para a dupla convidada. Com os amigos Michel Teló e Thais Fersoza, a apresentadora curte uma tarde com drinks, praia e futebol. E, ao final do dia, se divertem com músicas que marcaram suas vidas. Já Fátima Bernardes e Thiago Oliveira chegam para passar um dia animado de verão com conversas boas e um delicioso churrasco.

Samuel de Assis e Juliette entram no clima de festas e dançam ao som do forró. Eliana, Claudia Raia e Tatá Cocielo embarcam em uma aula de ioga, sob o comando de Claudia Raia, e um piquenique pouco convencional. As três se emocionam ao falar sobre a maternidade. No último episódio da temporada, Eliana recebe Thiaguinho para um show de presente para a anfitriã. Eles também conversam sobre carreira, amigos, religiosidade e planos para o futuro.

Com seis episódios, Casa de Verão da Eliana será exibido toda quarta-feira, no GNT . A direção geral é de Tatiana De Lamare, o roteiro de Dani Garuti e a produção Floresta.