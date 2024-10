Eliana volta para TV aos domingos

Eliana, 51, será a apresentadora da nova temporada do The Masked Singer (Globo).

A ex-SBT citou o marco de voltar a comandar um programa dominical. “Eu vejo, através das mensagens, que as pessoas estão com saudade de me ver aos domingos novamente. Então vai ser um reencontro”, disse no evento da Globo realizado na quarta-feira (16).

Será um formato totalmente diferente do que ela costumava apresentar. “Eu não vim para a Globo para fazer a mesma coisa que eu já fiz todos esses anos. Eu vim para experimentar novos caminhos, e eu desejo que vocês embarquem junto comigo e torçam muito por mim. Porque é esse o meu desejo de inovação aos 50 anos, podendo transitar em outros formatos, é muito especial. Muito valioso”.

Ela se mostrou empolgada com a experiência e por trabalhar com Tony Ramos, que será jurado. “Eu amo reality show. Apresentei um reality de culinária, um baita sucesso, e agora um reality musical. Vai ser muito bacana comemorar os 60 anos da Globo com tema de novela, personagens icônicos e ainda um grande mestre, Tony Ramos, no júri… Estou muito feliz, realizada”.

Eliana rasgou elogios ao ator. “Ele é de uma elegância… Ele vai dar um tom. O mestre das novelas vai com certeza abrilhantar ainda mais esse elenco. O júri está muito lindo e o me falaram que o elenco por trás das máscaras também promete”.

A apresentadora contou que sua filha, Manuela, também ficou feliz com a conquista da mãe. “Eu já era fã do The Masked Singer, e a Manuzinha também. E quando eu falei ‘agora a mamãe que vai apresentar’, ela fez: ‘aquele dos bichinhos? Eu posso ir?’. Vou levar ela com certeza para assistir às gravações”.

Questionada sobre se os filhos planejam seguir a profissão da mãe, Eliana mostrou que os deixa livre para escolher. “Ainda é muito cedo. Mas ela [Manuela] gosta do universo. O Arthur diz que vai ser cineasta, tem interesse pelos bastidores, toda a parte por trás das câmeras. Ela já fez ensaio fotográfico, mas tudo parte dela. Não sou eu que incentivo, e nem quero. Vou deixar ela livre para conseguir”.