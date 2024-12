Rionegro e Solimões e Emílio e Eduardo lançam Bloco 1 do DVD “Resenha Sem Compromisso”

O DVD Resenha Sem Compromisso – Bloco 1, das duplas Rionegro e Solimões e Emílio e Eduardo, foi lançado em todas as plataformas de áudio.

Gravado no dia 8 de outubro de 2024, em Rifaina (SP), o projeto promete emocionar e agitar os fãs com um repertório recheado de hits que marcaram gerações e faixas inéditas. Entre as 21 músicas, destacam-se canções como Resenha Sem Compromisso, Paredes Azuis, Temporal de Amor e os clássicos Menino da Porteira e Sinônimos. As últimas quatro músicas – Coxa de Retalho, Sinônimos, Mercedita e Menino da Porteira – foram interpretadas junto com os filhos das duplas, trazendo um toque especial ao projeto. Confira como foi:

Sinônimos: Rionegro, Rafa e João

Mercedita: Carol e Solimões

Colcha de Retalho: Carol, Gabeu e Solimões

Menino da Porteira: Gabeu e Solimões

Com uma proposta intimista e descontraída, o projeto celebra não apenas a amizade entre as duplas, mas também a essência da música sertaneja raiz e romântica, em interpretações que resgatam a nostalgia e encantam os apaixonados pelo gênero.

Prepare-se para viver a magia de um dos maiores encontros do sertanejo no fim do ano e acompanhe agora nas plataformas digitais e no YouTube oficial de Rionegro e Solimões e Emílio e Eduardo!

SOBRE O DVD

A icônica dupla sertaneja Rionegro e Solimões uniu forças com Emílio e Eduardo para a gravação de um novo projeto audiovisual, intitulado “Resenha Sem Compromisso”, que promete trazer à tona toda a descontração e autenticidade do encontro entre as duplas. Gravado no dia 8 de outubro de 2024 em um rancho privado à beira do Rio Grande, na cidade de Rifaina (SP).

Sob a direção de vídeo de André Caverna e a direção musical de Junior Melo, o projeto foi realizado de forma íntimista, com a presença de amigos convidados, sem ser aberto ao público. A produção executiva ficou por conta da MEGA Produções Artísticas, com Manolo Boaventura e Claudio Roberto à frente da organização. A escolha por um formato intimista reflete a proposta do DVD: um encontro entre amigos que celebra a amizade de mais de 30 anos entre as duplas, recheado de músicas inéditas e modões que marcaram gerações.

O repertório é um espetáculo à parte, incluindo clássicos como “Decida”, “Temporal de Amor” e “Castelo de Sonhos”, além da faixa inédita que dá nome ao projeto, “Resenha Sem Compromisso”. A gravação incluiu ainda participações especiais da família, como Carol Felizardo e Gabeu, filhos de Solimões, e os cantores Rafaela e João Neves, que se uniram a Rionegro na interpretação de “Evidências”.

Emílio, da dupla com Eduardo, compartilhou a emoção de dividir o palco com seus ídolos: “Dividir o palco com Rionegro e Solimões, que são nossas referências musicais e pessoais, é sempre indescritível. Já tocamos juntos em várias ocasiões, mas este projeto trouxe um clima de descontração que só fortalece nossa amizade.”

A experiência também foi marcada pela beleza do local. O pôr do sol refletido no Rio Grande compôs o cenário natural, como descreveu Manolo Boaventura: “A fotografia ficou incrível, aquele fundo avermelhado com o rio ao fundo deixou tudo muito mais bonito. Ficamos apaixonados pelo resultado final.”

Segundo Junior Melo, o projeto mantém a essência de uma roda de viola: “Algumas músicas foram programadas, mas outras surgiram na hora. Foi algo natural e descontraído, exatamente como uma resenha entre amigos deve ser.” O empresario Claudio Roberto, ressalta que “o projeto teve origem de forma inesperada. Após Emílio e Eduardo realizar um show no aniversário do proprietário do local, o convite para gravar algo no espaço foi aceito de imediato. Com a experiência prévia do “Resenha” gravado na fazenda de Rionegro, inicialmente pensado como apenas conteúdo, mas que evoluiu para um projeto maior, a equipe decidiu apostar em uma produção mais elaborada. O cenário escolhido, aliado à química perfeita entre os artistas no palco, criou o ambiente ideal para o que promete ser um grande sucesso”.

Já o manager Manolo Boaventura detalha como foi o início do projeto: “Ao enviar o projeto para o Rionegro, houve uma transformação significativa: a proposta ganhou um caráter mais clean e sofisticado, repleta de vida. Ao ver o resultado, Rionegro prontamente elogiou, destacando que o trabalho havia ficado “bonito”. A partir desse momento, os ajustes foram mínimos, e o projeto foi aprovado com entusiasmo pelas duplas Emílio e Eduardo. Surpreendentemente, o resultado final superou as expectativas, tanto na concepção 3D quanto na gravação ao vivo, que ocorreu em um cenário natural de tirar o fôlego. A filmagem capturou o pôr do sol sobre o Rio Grande, criando uma paleta de cores impressionante. Com uma equipe técnica de peso, o DVD “Resenha Sem Compromisso” foi gravado em Rifaina (SP), e o sucesso do evento já gera expectativa sobre a possibilidade de transformar o projeto em uma turnê. O local, cedido por amigos próximos, proporcionou uma atmosfera única, com destaque para o famoso violão fixo no cenário, que tornou a produção ainda mais especial.” O projeto “Resenha Sem Compromisso” foi concebido com a proposta de transmitir ao público a verdadeira essência de uma resenha musical, espontânea e sem roteiros.

MÚSICAS DO BLOCO 1

RESENHA SEM COMPROMISSO ME TELEFONE MAIS NAO QUERO PIEDADE PAREDES AZUIS ESPINHOS DA VIDA MEU DESESPERO (A TABELA) BENZA DEUS LIGUEI PRA DIZER QUE TE AMO DECIDA CASTELO DE SONHOS DESCULPE MAIS EU VOU CHORAR TEMPORAL DE AMOR ENTRE O RODEIO E VOCE MISTERIO MEMORIAS DOCES PALAVRAS CICATRIZ COLCHA DE RETALHOS SINONIMOS MERCEDITA MENINO DA PORTEIRA

O DVD “Resenha Sem Compromisso” deve ser lançado em breve nas principais plataformas digitais, e rumores indicam que o projeto pode ser expandido para uma turnê.