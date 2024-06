Rionegro e Solimões e Emílio e Eduardo divulgam projeto completo com modões

A música sertaneja está em festa com o lançamento completo do projeto “Resenha Ao Vivo, Sem Compromisso”, que reúne Emílio e Eduardo e Rionegro e Solimões, nomes que dispensam apresentações, tendo feito história na música brasileira com suas vozes marcantes e letras emocionantes.

O projeto “Resenha Ao Vivo, Sem Compromisso” é um verdadeiro presente para os fãs da música sertaneja. As canções selecionadas resgatam a essência da música raiz, com letras que falam de amor, saudade e vida no campo, temas tão caros ao coração dos brasileiros. Esta parceria traz uma química única, com interpretações que emocionam e arrebatam o público.

O lançamento não só celebra a trajetória brilhante desses artistas, mas também reforça a importância de preservar e valorizar a música sertaneja de raiz. As duas duplas proporcionam uma viagem no tempo, resgatando memórias e criando novas histórias para as futuras gerações de fãs.

Dividido em três volumes, “Resenha Ao Vivo, Sem Compromisso” já é um sucesso absoluto, que ultrapassa a marca impressionante de 10 milhões de visualizações no YouTube, comprovando a relevância e o impacto dessas lendas da música sertaneja.

O projeto contendo todas as músicas está disponível no Spotify e YouTube.

Músicas do Projeto “Resenha Ao Vivo, Sem Compromisso”

Volume 1:

Bem Aos Olhos Da Lua

Depois Que Perde

Frio Da Madrugada

Eu Disse Não

Disque 220210

Prato Do Dia

Saudade

Rumo À Goiânia

Volume 2:

Último Adeus

A Grande Montanha

Hino de Reis

Desatino

Estrela de Ouro

Amor e Saudade

Porta do Mundo

Volume 3:

Cheiro de Relva

Pedacinhos

Meus Pedaços

Você Virou Saudade

Eu Ainda Te Amo

Ela Foi Embora