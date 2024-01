Rio Santos Bossa Fest celebra o Dia da Bossa Nova e o aniversário de Santos

O Rio Santos Bossa Fest inicia nesta sexta-feira (26), na Pinacoteca Benedicto Calixto, e segue até domingo (28). A programação é totalmente gratuita e conta com diversas apresentações de artistas renomados do Jazz, do Erudito e MPB. O festival é em comemoração do Dia Municipal e Nacional da Bossa Nova, celebrado dia 25 de janeiro, e aos 478 anos da cidade de Santos, no dia 26.

Na sexta-feira (26), a partir das 18 horas, o pianista Amilton Godoy, ao lado de Edu Ribeiro, na bateria, e Sidiel Vieira, no contrabaixo, realizam um espetáculo em homenagem à Bossa Nova. Com toques de jazz e MPB, o trio dá vida ao piano exposto no casarão branco, mostrando a verdadeira essência da Bossa, que completa 66 anos em 2024.

O maestro e pianista Mario Tirolli junto com o tecladista e produtor musical Fábio Luiz Salgado tomam conta do Salão Nobre do centro de arte, no sábado (27), a partir das 17 horas, com um repertório sedutor e muitos clássicos de Bossa Nova.

Já no domingo (28), a partir das 17 horas, Mario Tirolli, desta vez, ao lado de Cristina da Quinta, fecham o festival. Emergindo a vasta experiência da dupla no piano e nos corais, os músicos trazem para a Pinacoteca uma representação fiel às apresentações da Bossa Nova em sua década de origem.

A produção e curadoria do evento é uma realização do produtor cultural Cássio Laranja. Para mais informações entre em contato pelo telefone (13) 98132-1314 ou através do e-mail cassiolaranja@hotmail.com.

Música e influência

Desde 2014 é realizado o Rio Santos Bossa Fest, em comemoração ao Dia Nacional da Bossa Nova, que acontece 25 de janeiro, também aniversário de Tom Jobim, principal músico do gênero. A data também foi instituída por meio da Lei Municipal 2.972 de 14 de março de 2014 em Santos, fazendo parte do Calendário Oficial do Município e celebrada de 19 a 25 de janeiro.

A Bossa Nova surgiu no final da década de 1950 e possui grande influência do samba carioca. O Rio Santos Bossa Fest oferece a oportunidade para a população da região conhecer artistas de renome nacional, cujo trabalho valoriza e desenvolve a cultura brasileira.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

26/01, às 18 horas: Pianista Amilton Godoy com Edu Ribeiro e Sidiel Vieira;

27/01, às 17 horas: Pianista e Maestro Mario Tirolli e tecladista Luiz Fábio Salgado;

28/01, às 17 horas: Pianista e Maestro Mario Tirolli e Cristina da Quinta.

Serviço

11º Rio Santos Bossa Fest

Data e Hora: 26/01, às 18 horas, e 27 e 28 de janeiro, às 17 horas.

Ingressos: Entrada Gratuita

Endereço: Pinacoteca Benedicto Calixto – Av. Bartholomeu de Gusmão, 15 – Boqueirão, Santos.