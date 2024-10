Rio Open promove festival de Dia das Crianças

Com a 11ª edição do Rio Open se aproximando, a organização do principal torneio de tênis da América do Sul continua empenhada em promover ações que impactam positivamente a vida de crianças e adolescentes em projetos sociais do Rio de Janeiro. Entre elas, o Festival de Dia das Crianças, que acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de outubro na Academia Mundo RioSporting, na Barra da Tijuca (RJ). O evento reunirá mais de 230 crianças e jovens de diferentes projetos, proporcionando um ambiente de inclusão, aprendizado e diversão por meio do esporte.

O festival será dividido em duas grandes atividades: o Torneio Winners, destinado a jovens atletas com idades entre 11 e 23 anos, e o Kids Day, uma clínica de tênis para iniciantes. Essas ações fazem parte do Rio Open Ace, o pilar social do torneio, centrado no poder do esporte como uma ferramenta de inclusão e transformação social. A iniciativa conecta crianças e jovens de projetos sociais além de criar um espaço acolhedor, no qual todos podem se sentir incluídos e valorizados.



O Rio Open sempre teve um compromisso com o impacto social, e outubro será um mês muito especial para as crianças envolvidas nos projetos que apoiamos. O Festival de Dia das Crianças oferecerá atividades que contemplam tanto os pequenos que estão dando os primeiros passos no tênis, permitindo que se divirtam e aprendam, quanto aqueles que já estão em um nível mais avançado e participarão do Torneio Winners. Queremos mostrar que o tênis é uma ferramenta que inspira disciplina, companheirismo e desenvolvimento pessoal, e garantir que o esporte seja sinônimo de diversão para todos”, afirma Marcia Casz, diretora geral do Rio Open.



A programação se inicia com o Torneio Winners, normalmente disputado em duas etapas anuais (a primeira foi realizada durante o Rio Open) e que será realizado durante os três dias do festival, reunindo 81 tenistas de 11 a 23 anos em seis categorias (quatro masculinas e duas femininas) competindo pelo troféu do campeonato e um kit especial com itens da Wilson e da Fila, patrocinadores do Rio Open.



O torneio será uma confraternização de final de ano entre todos os projetos apoiados pelo Rio Open: Instituto Futuro Bom, Escolinha de Tênis Fabiano de Paula, Tênis na Lagoa, Projeto Paraty Tenis e Geo EMFA. Além destes, o Núcleo Esportivo Rio Open (NERO), projeto que envolve alunos de até 15 anos de oito escolas da Zona Oeste do Rio, focando na iniciação esportiva, inclusão social e aprimoramento da aptidão física e mental, também estará presente.

Em julho, os campeões da sétima edição do Torneio Winners, realizado durante o Rio Open 2024, tiveram uma experiência única de treinos no renomado Centro de Treinamento Kirmayr, em Serra Negra (SP). Durante uma semana, os jovens tenistas participaram de atividades intensivas, que incluíram treinamentos técnicos e táticos, palestras, e torneios de simples e duplas.



Já o Kids Day, que ocorrerá no dia 12 de outubro, será repleto de tênis para a garotada, de maneira lúdica e divertida. Ao todo, serão 158 crianças que participarão de clínicas voltadas para iniciantes e ministradas pelo professor Gabriel Vianna com auxílio dos professores assistentes. A ação envolve crianças a partir de 06 anos de idade que fazem parte dos projetos sociais apoiados pelo Rio Open.



O Rio Open chega à sua décima primeira edição, de 15 a 23 de fevereiro de 2025, mais uma vez no Jockey Club Brasileiro (RJ), tendo apresentado em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Carlos Alcaraz, Cameron Norrie e Sebastián Báez. E não é só! Entre os tenistas que já estiveram no top 10 do ranking da ATP, o Rio Open também viu em ação Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfis e Fabio Fognini.



A 11ª edição promete ser ainda mais emocionante com as confirmações de Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti entre os participantes. A venda de ingressos começará em novembro, e mais informações serão anunciadas em breve.



O Rio Open é uma realização da IMM e do ICT.