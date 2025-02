Rio Open: Corcovado Club oferece alta gastronomia e exclusividade para convidados

O que já era excelente vai ficar ainda melhor e mais confortável em 2025. O espaço VIP Corcovado Club, que a cada edição do Rio Open se supera para proporcionar uma experiência única aos convidados e celebridades. Além do Corcovado Club, com 2 mil m2, o torneio conta também, desde 2022, com o espaço Pedra da Gávea, uma segunda área de relacionamento com 500 m2.

Assim como em todas as edições anteriores do maior torneio de tênis da América do Sul e único ATP 500 do Brasil, as áreas vips vão contar com a alta gastronomia assinada pelos chefs Marcones Deus, Sandro Mota e Claudia Mac, do restaurante Páreo, com um menu que vai incluir petiscos autorais e pratos principais que celebram ingredientes frescos e da estação.

Para beber, duas ótimas opções de drinks: a vodka Grey Goose vai oferecer novamente sua combinação exclusiva e refrescante para o Rio Open, o Grey Goose Match Point, que leva vodka, limão-tahiti, xarope de maracujá e água de coco natural. E para a turma do gin, a opção é o Bombay Sapphyre.

Os convidados ainda terão à disposição cerveja e duas opções de chopp da Black Princess, marca premium do Grupo Petrópolis: o Gold (American Lager) e o Let’s Hop (IPA).

E também a seleção única de vinhos da World Wine, com os melhores rótulos de vários países, para harmonizar com os diferentes sabores. E, completando essa experiência, o cafezinho oferecido pela Melitta.

O mobiliário bem brasileiro vai ficar por conta da Líder. A marca, que vai completar 80 anos de tradição, bom gosto e conforto em 2025, usa marcenaria artesanal e será, pela quinta vez consecutiva, a responsável pelo design de interiores do Corcovado Club e do Pedra da Gávea.

Os convidados do Corcovado Club e do Pedra da Gávea poderão apreciar também o pôster criado com exclusividade pelo artista Luiz Zerbini para 11ª edição do torneio, assim como o tão cobiçado troféu, assinado por Antonio Bernardes, e outras obras de artistas renomados, como Vergara e Barrão, que estarão expostas nos lounges.

As áreas vips serão inauguradas no dia 17 de fevereiro, quando começa a chave principal do Rio Open.

O principal torneio de tênis da América do Sul, que agora faz parte do calendário oficial da Cidade Maravilhosa, chega a 2025 apresentando em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Cameron Norrie, Sebastián Báez e Carlos Alcaraz. E não é só! Entre os tenistas que já estiveram no top 10 do ranking da ATP, o Rio Open também viu em ação Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfis e Fabio Fognini.

A 11ª edição promete ser ainda mais emocionante com as confirmações de Alexander Zverev, Holger Rune, Lorenzo Musetti e João Fonseca entre os participantes.

Sobre o Rio Open 2025:

O Rio Open 2025 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, BetNacional,Black Princess, Engie, Emirates e Zurich. Também com as empresas Rolex, KIA, Seara Gourmet, Herbissimo, EMS, B3, Star+, EMS, Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, Rede Dor, Tegra Incorporadora, IBMEC, Café Melitta, PremierPet, Zetaflex, Shopping Leblon, ALLOS, Sorvete Magnum, Copa Energia e Grey Goose.

A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.

O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.

O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

O Rio Open é uma promoção IMM com realização do ICT.