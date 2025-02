Rio Open 2025: Leblon Boulevard terá o melhor da gastronomia carioca

O Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul, volta a agitar o Jockey Club Brasileiro entre 15 e 23 de fevereiro, reunindo alguns dos principais nomes do circuito mundial. Além das emoções nas quadras, o público também poderá conferir o que há de melhor na gastronomia carioca no Leblon Boulevard, área interativa do evento, que conta com espaços cobertos e tem 10 mil m².

O Leblon Boulevard terá o melhor da cozinha italiana com o Babbo; os sabores além-mar da Tasquinha do Portuga, com destaque para o kit degustação com diferentes iguarias, como patanisca, bolinho de bacalhau e croquete de alheira, o cachorro-quente Geneal, o mais tradicional do Rio; a deliciosa Pizza Al Taglio; os hambúrgueres imperdíveis do Seu Vidal; a erupção deliciosa dos sanduíches do Vulcano; a magia das empanadas da La Panata; os queijos premiados Faixa Azul e os doces inesquecíveis da Absurda Confeitaria, e o açaí 100% natural, com toppings variados da Oakberry.

Para quem curte drinks, duas ótimas opções: a vodka Grey Goose segue com sua combinação exclusiva e refrescante, o Grey Goose Match Point, que leva vodka, limão-tahiti, xarope de maracujá e água de coco natural, e para turma do gin é só chegar no stand da Bombay Sapphyre.

Ainda para beber, os frequentadores do Leblon Boulevard terão a cerveja em lata e o chopp Black Princess Gold, a seleção única de vinhos da World Wine, com os melhores rótulos de vários países, para harmonizar com os diferentes sabores. E, completando essa experiência, que tal um cafezinho Melitta?

Além do melhor da gastronomia, o Leblon Boulevard terá também muito entretenimento e brindes nos estandes de patrocinadores, a loja da Fila e a La Boutique, a loja oficial do torneio, com produtos exclusivos para os fãs do tênis.

O principal torneio de tênis da América do Sul, que agora faz parte do calendário oficial da Cidade Maravilhosa, chega a 2025 apresentando em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Cameron Norrie, Sebastián Báez e Carlos Alcaraz. E não é só! Entre os tenistas que já estiveram no top 10 do ranking da ATP, o Rio Open também viu em ação Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfis e Fabio Fognini.

A 11ª edição promete ser ainda mais emocionante com as confirmações de Alexander Zverev, Holger Rune, Lorenzo Musetti e os brasleiros Thiago Wild, João Fonseca e Thiago Monteiro, entre os participantes.

Sobre o Rio Open 2025:

O Rio Open 2025 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, BetNacional,Black Princess, Engie, Emirates e Zurich. Também com as empresas Rolex, KIA, Seara Gourmet, Herbissimo, EMS, B3, Star+, EMS, Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, Rede Dor, Tegra Incorporadora, IBMEC, Café Melitta, PremierPet, Zetaflex, Shopping Leblon, ALLOS, Sorvete Magnum, Copa Energia e Grey Goose.

A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.

O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.

O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

O Rio Open é uma promoção IMM com realização do ICT.