ATP confirma lista de duplas do Rio Open 2025

A lista das duplas que disputarão o Rio Open foi divulgada pela ATP nesta segunda-feira. O forte line-up conta com grandes nomes do circuito, como os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, medalhistas nos Jogos Olímpicos de Paris, os campeões do Rio Open 2023 Máximo Gonzalez e Andres Molteni, e a dupla do ex-número 1 do mundo Marcelo Melo com Rafael Matos, o atual campeão do torneio. O ATP 500 carioca será disputado entre 15 e 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

São cinco campeões de Grand Slam, com Rajeev Ram, Austin Krajicek, Marcelo Melo, Rafael Matos e Jan Zielinski confirmados na chave principal, sendo três deles também ex-número 1 do mundo (Melo, Krajicek e Ram), e mais um campeão de Slam no qualifying, com Jean-Julien Rojer na disputa. Com jogos emocionantes nas duas chaves, esta edição promete mostrar o melhor das duplas masculinas no maior torneio de tênis da América do Sul.

Marcelo Melo, dono de 38 títulos no circuito de duplas, incluindo Roland Garros 2015 e Wimbledon 2017, e Rafael Matos, o primeiro brasileiro a levantar o troféu do Rio Open (em 2024 com Nicolas Barrientos) e campeão do Australian Open 2023 nas duplas mistas (com Luísa Stefani), são a única dupla 100% brasileira garantida diretamente através do ranking. O ex-número 1 do mundo fará a sua 11ª participação no Rio Open, sendo o único brasileiro a disputar todas as edições do torneio.

O destaque entre as estrelas internacionais fica por conta de Austin Krajicek e Rajeev Ram. Medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, os ex-número 1 do mundo juntaram forças definitivas após a conquista na França e vão em busca do título na Cidade Maravilhosa. Krajicek é dono de 12 títulos e tem uma grande afinidade com o saibro, tendo Roland Garros 2023 entre as suas grandes conquistas. Rajeev Ram, que disputou o Rio Open pela primeira vez no ano passado, retorna adicionando a sua vasta experiência na chave. São seis títulos de Grand Slam em sua currículo, incluindo três US Open consecutivos nas duplas masculinas. Além da medalha de prata em Paris, Ram também foi conquistou outra prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro nas duplas mistas.

Os campeões do Rio Open 2023 Máximo Gonzalez e Andrés Molteni também retornam ao torneio, além de Nicolas Barrientos, atual campeão com Rafael Matos, que irá disputar esta edição ao lado do francês Gregoire Jacq. Fortes nomes como Sander Gille e Jan Zielinski, ambos finalista de Grand Slam nas duplas masculinas, os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, e o experiente Santiago Gonzalez também figuram a lista.

Três outras duplas se juntarão aos 13 times já anunciados. Duas vagas são reservadas para convites da organização e uma dupla virá do qualifying, que por sua vez é composto por três parcerias definidas pelo ranking e um time convidado.

Veja a lista das duplas que disputarão o Rio Open:

1. Maximo Gonzalez/Andres Molteni (ARG/ARG)

2. Sander Gille/Jan Zielinski (BEL/POL)

3. Sadio Doumbia/Fabien Reboul (FRA/FRA)

4. Francisco Cerundolo/Tomas Martin Etcheverry (ARG/ARG)

5. Austin Krajicek/Rajeev Ram (USA/USA)

6. Ariel Behar/Robert Galloway (URU/USA)

7. Marcelo Melo/Rafael Matos (BRA/BRA)

8. Santiago Gonzalez/Lucas Miedler (MEX/AUT)

9. Luciano Darderi/Mariano Navone (ITA/ARG)

10. Alexander Erler/Constantin Frantzen (AUT/GER)

11. Sander Arends/Luke Johnson (NED/GBR)

12. Pedro Martinez/Jaume Munar (ESP/ESP)

13. Nicolas Barrientos/Gregoire Jacq (COL/FRA)

Qualifying:

1. Diego Hidalgo/Alejandro Tabilo (ECU/CHI)

2. Francisco Cabral/Jean-Julien Rojer (POR/NED)

3. Guido Andreozzi/Theo Arribage (ARG/FRA)